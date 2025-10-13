Ночью во временно оккупированном Крыму беспилотники ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ поразили целый ряд объектов, работающих на войну против Украины. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники.

Жителям полуострова рекомендуют готовить запасы: что происходит в Крыму

Среди них:

- Феодосийский морской нефтяной терминал — беспилотники попали по меньшей мере в пять резервуаров. На территории нефтебазы фиксируется масштабный пожар;

- подстанция 220 кВ "Кафа" (г. Феодосия), которая является частью энергомоста РФ — Крым. Повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения;

- подстанция 330 кВ "Симферополь" — там прозвучала серия взрывов.

В партизанском движении АТЕШ подчеркивают, что ситуация в Крыму будет только ухудшаться.

"Рекомендуем жителям полуострова подготовить запасы воды, топлива и павербанков. Надеемся, что специалисты ДТЭКа скоро починят свет. Российским оккупантам советуем покинуть Крым, потому что жизни там вам не будет!" – подчеркивают в АТЕШ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская субмарина Б-261 "Новороссийск" экстренно всплыла у побережья Бретани якобы из-за технической поломки. Для контроля ситуации Франция направила фрегат ВМС.

В НАТО заявили, что Североатлантический союз контролирует ситуацию на море и готов к защите. "Мы. Наблюдаем. Атлантический океан. Фрегат ВМС Франции осуществляет наблюдение за морскими подходами Альянса, обозначив присутствие российской подлодки, действующей на поверхности у побережья Бретани. НАТО готово защищать наш Альянс...", – пишет Морское командование НАТО в соцсети Х.