Російська субмарина Б-261 "Новоросійськ" екстрено спливла біля узбережжя Бретані нібито через технічну поломку. Для контролю ситуації Франція направила фрегат ВМС.

Біля Франції сплив підводний ракетоносій «Калібрів»: реакція НАТО

В НАТО заявили, що Альянс контролює ситуацію на морі та готовий до захисту.

"Ми. Спостерігаємо. Атлантичний океан. Фрегат ВМС Франції здійснює спостереження за морськими підходами Альянсу, позначивши присутність російського підводного човна, що діє на поверхні біля узбережжя Бретані. НАТО готове захищати наш Альянс...", – пише Морське командування НАТО у соцмережі Х.

У російських псевдоЗМІ поширюють інформацію Чорноморського флоту стосовно цього інциденту.

"Інформація про нібито несправність та екстрене спливання підводного човна "Новоросійськ" біля берегів Франції не відповідає дійсності, повідомив Чорноморський флот.

В даний час екіпаж підводного човна здійснює плановий міжфлотський перехід після завершення виконання завдань у складі постійного оперативного з'єднання Військово-Морського флоту Росії в Середземному морі.

Відповідно до міжнародних правил судноплавства прохід підводними човнами проливної зони Ла-Манш здійснюється виключно у надводному положенні", – заявляють у російському відомстві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 28 серпня 2025 року в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР “Примари” в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора Росії проєкту 21631 “Буян-М” ― носій крилатих ракет “Калібр”. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони України.