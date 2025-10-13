logo

Возле Франции всплыл подводный ракетоноситель «Калибров»: реакция НАТО

Сообщается о неисправности российской подлодки, в России это опровергают

13 октября 2025, 10:22
Недилько Ксения

Российская субмарина Б-261 "Новороссийск" экстренно всплыла у побережья Бретани якобы из-за технической поломки. Для контроля ситуации Франция направила фрегат ВМС.

В НАТО заявили, что Североатлантический союз контролирует ситуацию на море и готов к защите.

"Мы. Наблюдаем. Атлантический океан. Фрегат ВМС Франции осуществляет наблюдение за морскими подходами Альянса, обозначив присутствие российской подлодки, действующей на поверхности у побережья Бретани. НАТО готово защищать наш Альянс... ", – пишет Морское командование НАТО в соцсети Х.

В российских псевдоСМИ распространяют информацию Черноморского флота об этом инциденте.

"Информация о якобы неисправности и экстренном всплытии подлодки "Новороссийск" у берегов Франции не соответствует действительности, сообщил Черноморский флот.

В настоящее время экипаж подлодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-Морского флота России в Средиземном море.

Согласно международным правилам судоходства проход по подлодкам проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении", – заявляют в российском ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 28 августа 2025 года в результате совместной операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море недалеко от временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль государства-агрессора России проекта 21631 "Буян-М" — носитель крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.



