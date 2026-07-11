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Жирний приліт по полігону росіян у Донецькій області: деталі від Генштабу

Удар припав по полігону "Кальміуське" у Донецькій області

11 липня 2026, 14:58
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Кравцев Сергей

Українські захисники уразили загальновоєнний полігон росіян "Кальміуське" на Донеччині. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Жирний приліт по полігону росіян у Донецькій області: деталі від Генштабу

Удар по полігону росіян у Донецькій області. Фото: Генштаб

"10 липня та в ніч на 11 липня в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника", — йдеться у повідомленні.

Так, вражено загальновоєнний полігон "Кальміуське" у районі Докучаєвська Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати поразки уточнюються.

Крім того, уражені пункти управління дронами противника в районах Крисанового Білгородської області РФ та Первомайського Запорізької області.

Також уражені райони зосередження живої сили противника у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області РФ.

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Також видання "Коментарі" повідомляло – Сили оборони України продовжують розширювати кампанію зі знищення російської військової логістики. У ніч на 11 липня українські підрозділи завдали масованого удару по плавзасобах в акваторії Азовського моря. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, під удар потрапили десятки суден, які Росія використовує для забезпечення своєї військової машини.

За інформацією військового командування, зафіксовано влучення по 21 російському танкеру. Ці судна, як зазначають у Генштабі, задіяні у транспортуванні нафти та нафтопродуктів, дозволяючи Москві обходити міжнародні санкції та отримувати кошти для фінансування війни проти України.




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Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41007
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