Жирный прилет по полигону россиян в Донецкой области: детали от Генштаба

Украинские защитники поразили общевоенный полигон россиян "Кальмиусское" в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаб ВСУ.

Удар по полигону россиян в Донецкой области. Фото: Генштаб

"10 июля и в ночь на 11 июля в рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника", — говорится в сообщении.

Так, поражен общевоенный полигон "Кальмиусское" в районе Докучаевска Донецкой области. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Кроме того, поражены пункты управления дронами противника в районах Крысанового Белгородской области РФ и Первомайского Запорожской области.

Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в Горловке Донецкой области и Кариже Курской области РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Силы обороны Украины продолжают расширять кампанию по уничтожению российской военной логистики. В ночь на 11 июля украинские подразделения нанесли массированный удар по плавсредствам в акватории Азовского моря. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, под удар попали десятки судов, которые Россия использует для обеспечения своей военной машины.

По информации военного командования, зафиксированы попадания по 21 российскому танкеру. Эти суда, как отмечают в Генштабе, задействованы в транспортировке нефти и нефтепродуктов, позволяя Москве обходить международные санкции и получать средства для финансирования войны против Украины.



