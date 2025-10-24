logo_ukra

Жінок закликають долучатися до ЗСУ: «Досить ховатися за спинами чоловіків»
commentss НОВИНИ Всі новини

Жінок закликають долучатися до ЗСУ: «Досить ховатися за спинами чоловіків»

Голова ради резервістів ЗСУ Тимочко закликає жінок активно долучатися до служби в армії

24 жовтня 2025, 13:43
Автор:
Недилько Ксения

Жінкам не треба "ховатися" за чоловіків, а необхідно активно залучатися до захисту держави та не уникати військової служби, виконуючи завдання нарівні з чоловіками. Про це заявив голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в інтерв’ю "Телеграфу".

На його думку, така позиція допоможе подолати стереотипи щодо "жіночих" та "чоловічих" професій у війську і значно зменшить суспільний спротив щодо можливого призову жінок у майбутньому.

За його словами, формування резерву серед жінок є цілком логічним і передбаченим законодавством процесом. Тимочко підкреслив, що держава має вести облік певних спеціальностей, які можуть стати в пригоді під час мобілізації — серед них медики, сестри медичні, бухгалтери, юристи та інші фахівці. На його думку, вважати, що якісь професії "чоловічі" або "жіночі", неправильно, оскільки жінки здатні ефективно виконувати низку завдань у війську, як на фронті, так і у тилових підрозділах.

"Жіноча служба у нас добровільна. І я постійно кажу: чим менше жінки ховатимуться "за спиною" чоловіків, тим менше буде голосів за призов жінок під тиском", — зазначив Тимочко.

Він наголосив, що суспільство повинно відкрито обговорювати роль жінок у Збройних силах, адже мовчання дає змогу ворогу та популістам розпалювати страхи, паніку та непорозуміння. Тимочко навів приклади інших країн, де служба жінок є звичайною практикою: Ізраїль, скандинавські держави, Австрія, а також окремі арабські країни. Там жіноча служба — поширене явище, і українському суспільству не варто боятися цього або перебільшувати проблему.

Він також підкреслив, що військова служба не обмежується лише безпосередньою участю у бойових діях. Є сотні напрямків, де не потрібна важка фізична праця: інформаційна сфера, кіберпростір, бухгалтерія, юриспруденція, кадрова робота, журналістика та інші. У сучасній гібридній війні ці напрями мають не менше значення, ніж фронтова діяльність, адже вони забезпечують стійкість, ефективність та безпеку армії в цілому.

Тимочко також звернув увагу на те, що політики часто спекулюють на темі можливої мобілізації жінок, створюючи штучні скандали та відволікаючи увагу від реальних проблем.

"Коли підіймається питання обліку або призову жінок, одні популісти миттєво влаштовують шоу: "Я не дам призивати жінок!". Це порожні слова. Вони створюють паніку й відвертають увагу від змістовної розмови", — зазначив він.

На завершення військовий підкреслив, що ворог не бачить різниці між чоловіками та жінками під час обстрілів і атак на мирні міста. Саме тому українцям необхідно підходити до обговорення участі жінок у військовій службі відповідально, зважено та без емоційних маніпуляцій, спираючись на реальні потреби армії та держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що фронт просувається швидко. До Запоріжжя, до Дніпра, до інших міст. Фронт тріщить по швам, проривається. На цьому наголошує волонтерка та блогерка Марія Берлінська.



