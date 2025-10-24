Фронт просувається швидко. До Запоріжжя, до Дніпра, до інших міст. Фронт тріщить по швам, проривається. На цьому наголошує волонтерка та блогерка Марія Берлінська.

Фронт тріщить по швам: є загроза для Дніпра та Запоріжжя – Берлінська

"Російська піхота через наші проріжені порядки вривається глибоко в тил, на десятки кілометрів. Проріжені бо в нас на кілометр фронту іноді 4-7 піхотинців. Реально одній людині контролювати 150-200 метрів? Коли росіяни малими групами заходять за спини – вони залишаються, накопичуються і потім атакують", – зазначає Берлінська.

За її словами, Kill-зона від дронів сягає 30-35 кілометрів. Проте на її думку, про це мовчать ЗМІ.

"Якщо хочете побачити на власні очі – просто подивіться карту DeepState в динаміці, за кілька місяців. Одразу стає очевидно, як швидко рухаються росіяни. Наші втримують фронт всіма надлюдськими силами, на морально-вольових. Але сили нерівні, росіяни давлять масою. На кожен наш вкладений долар в дрони – вони протиставляють вже 50-70. На кожного нашого піхотинця – їхніх як мінімум 5-7", – наголошує волонтерка.

Вона підкреслює, що людей не хватає катастрофічно.

"Росіяни повільно, грузно, з пробуксовками, з величезними втратами, але щодня йдуть вперед. Помагайте армії. Нон стоп. Щоб не втратити Покровськ, Павлоград, Вільнянськ, і навіть Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків. Якщо ми розслабимось, як ми вміємо – ці міста цілком можна втратити. Спитайте себе по-чесному, що ви зробили за 44 місяці вторгнення, щоб ваш дім не відібрали? Точно достатньо? Тоді ви щаслива людина. А всі ми – дивимось на карту і включаємось ще більше. Якщо ви чекали на знак – то це він", – звернулася до українців Берлінська.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Покровському напрямку обстановка продовжує ускладнюватися, Сили оборони поступово втрачають контроль над кількома районами, але натомість залишають низку спалених позицій і знищених штурмових груп росіян. Про це пише військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".