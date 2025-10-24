Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Фронт просувається швидко. До Запоріжжя, до Дніпра, до інших міст. Фронт тріщить по швам, проривається. На цьому наголошує волонтерка та блогерка Марія Берлінська.
Фронт тріщить по швам: є загроза для Дніпра та Запоріжжя – Берлінська
"Російська піхота через наші проріжені порядки вривається глибоко в тил, на десятки кілометрів. Проріжені бо в нас на кілометр фронту іноді 4-7 піхотинців. Реально одній людині контролювати 150-200 метрів?
Коли росіяни малими групами заходять за спини – вони залишаються, накопичуються і потім атакують", – зазначає Берлінська.
За її словами, Kill-зона від дронів сягає 30-35 кілометрів. Проте на її думку, про це мовчать ЗМІ.
"Якщо хочете побачити на власні очі – просто подивіться карту DeepState в динаміці, за кілька місяців.
Одразу стає очевидно, як швидко рухаються росіяни. Наші втримують фронт всіма надлюдськими силами, на морально-вольових. Але сили нерівні, росіяни давлять масою.
На кожен наш вкладений долар в дрони – вони протиставляють вже 50-70. На кожного нашого піхотинця – їхніх як мінімум 5-7", – наголошує волонтерка.
Вона підкреслює, що людей не хватає катастрофічно.
"Росіяни повільно, грузно, з пробуксовками, з величезними втратами, але щодня йдуть вперед.
Помагайте армії. Нон стоп. Щоб не втратити Покровськ, Павлоград, Вільнянськ, і навіть Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків. Якщо ми розслабимось, як ми вміємо – ці міста цілком можна втратити.
Спитайте себе по-чесному, що ви зробили за 44 місяці вторгнення, щоб ваш дім не відібрали? Точно достатньо? Тоді ви щаслива людина.
А всі ми – дивимось на карту і включаємось ще більше. Якщо ви чекали на знак – то це він", – звернулася до українців Берлінська.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Покровському напрямку обстановка продовжує ускладнюватися, Сили оборони поступово втрачають контроль над кількома районами, але натомість залишають низку спалених позицій і знищених штурмових груп росіян. Про це пише військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".