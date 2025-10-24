Фронт продвигается быстро. В Запорожье, в Днепр, в другие города. Фронт трещит по швам, прорывается. Это подчеркивает волонтер и блогер Мария Берлинская.

Фронт трещит по швам: есть угроза для Днепра и Запорожья - Берлинская

"Русская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Прореженные, поскольку у нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев. Реально ли одному человеку контролировать 150-200 метров? Когда россияне малыми группами заходят за спины – они остаются, скапливаются и затем атакуют", – отмечает Берлинская.

По ее словам, Kill-зона от дронов достигает 30-35 километров. Однако, по ее мнению, об этом молчат СМИ.

"Если хотите увидеть своими глазами – просто посмотрите карту DeepState в динамике, за несколько месяцев. Сразу становится очевидно, как быстро двигаются россияне. Наши удерживают фронт всеми сверхчеловеческими силами, на морально-волевых. Но силы неравные, россияне давят массой. На каждый наш вложенный доллар в дроны – они противопоставляют уже 50-70. На каждого нашего пехотинца – их как минимум 5-7", – отмечает волонтер.

Она подчеркивает, что людей не хватает катастрофически.

"Россияне медленно, грузно, с пробуксовками, с огромными потерями, но каждый день идут вперед. Помогайте армии. Нон стоп. Чтобы не потерять Покровск, Павлоград, Вольнянск, а также Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков. Если мы расслабимся, как умеем – эти города вполне можно потерять. Спросите себя по-честному, что вы совершили за 44 месяца вторжения, чтобы ваш дом не отобрали? Точно достаточно? Тогда вы счастливый человек. А все мы смотрим на карту и включаемся еще больше. Если вы ждали знак – это он", – обратилась к украинцам Берлинская.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Покровском направлении обстановка продолжает усложняться, Силы обороны постепенно теряют контроль над несколькими районами, но оставляют ряд сожженных позиций и уничтоженных штурмовых групп россиян. Об этом пишет военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".