Женщинам не надо прятаться за мужчинами, а необходимо активно вовлекаться в защиту государства и не избегать военной службы, выполняя задачи наравне с мужчинами. Об этом заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в интервью "Телеграфу".

Женщин призывают присоединяться к ВСУ: «Хватит прятаться за спинами мужчин»

По его мнению, такая позиция поможет преодолеть стереотипы о "женских" и "мужских" профессиях в армии и значительно уменьшит общественное сопротивление возможному призыву женщин в будущем.

По его словам, формирование резерва среди женщин является вполне логичным и предусмотренным законодательством процессом. Тимочко подчеркнул, что государство должно вести учет определенных специальностей, которые могут пригодиться во время мобилизации — среди них медики, медицинские сестры, бухгалтеры, юристы и другие специалисты. По его мнению, считать, что какие-то профессии "мужские" или "женские", неправильно, поскольку женщины способны эффективно выполнять ряд задач в армии, как на фронте, так и в тыловых подразделениях.

"Женская служба у нас добровольная. И я постоянно говорю: чем меньше женщины будут прятаться "за спиной" мужчин, тем меньше будет голосов за призыв женщин под давлением", — отметил Тимочко.

Он подчеркнул, что общество должно открыто обсуждать роль женщин в Вооруженных силах, ведь молчание позволяет врагу и популистам разжигать страхи, панику и недоразумения. Тимочко привел примеры других стран, где служба женщин обычной практикой: Израиль, скандинавские государства, Австрия, а также отдельные арабские страны. Там женская служба — распространенное явление, и украинскому обществу не стоит этого бояться или преувеличивать проблему.

Он также подчеркнул, что военная служба не ограничивается только непосредственным участием в боевых действиях. Есть сотни направлений, где не нужен тяжелый физический труд: информационная сфера, киберпространство, бухгалтерия, юриспруденция, кадровая работа, журналистика и другие. В современной гибридной войне эти направления имеют не меньшее значение, чем фронтовая деятельность, ведь они обеспечивают устойчивость, эффективность и безопасность армии в целом.

Тимочко также обратил внимание на то, что политики часто спекулируют на возможной мобилизации женщин, создавая искусственные скандалы и отвлекая внимание от реальных проблем.

"Когда поднимается вопрос учета или призыва женщин, одни популисты мгновенно устраивают шоу: "Я не дам призывать женщин!". Это пустые слова. Они создают панику и отвлекают внимание от содержательного разговора", — отметил он.

В заключение военный подчеркнул, что враг не видит разницы между мужчинами и женщинами во время обстрелов и атак на мирные города. Поэтому украинцам необходимо подходить к обсуждению участия женщин в военной службе ответственно, взвешенно и без эмоциональных манипуляций, опираясь на реальные потребности армии и государства.

