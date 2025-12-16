Жіноча мобілізація в Україні буде

Громадська діячка, військова та засновниця медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич заявила, що питання мобілізації жінок в Україні з часом стане неминучим. За її словами, в умовах тривалої війни держава буде змушена розглядати всі можливі резерви.

Яна Зінкевич про жіночу мобілізацію

Зінкевич зазначила, що в її оточенні майже немає цивільних — воювали або воюють як чоловіки, так і жінки. Вона підкреслила, що сама пішла на фронт у 2014 році у 18-річному віці та не вважає участь жінок у війні чимось винятковим.

Водночас вона звернула увагу на суттєву різницю між умовами служби жінок у 2014 році та сьогодні. За її словами, на початку війни не існувало належного забезпечення для жінок, не було доступу до бойових посад, а рівень правового захисту та кількість соціальних гарантій були значно нижчими. Нині ситуація кардинально змінилася.

Зінкевич вважає, що питання мобілізації жінок потребує дуже зваженого підходу. Вона наголосила на необхідності передбачити чіткі обмеження та винятки — зокрема з урахуванням віку, наявності дітей та сімейних обставин.

При цьому вона переконана, що найближчим часом Верховна Рада не готова ухвалювати таке рішення. За її оцінкою, мова не йде про перспективу найближчого року. Водночас, якщо подібна ініціатива з’явиться в майбутньому, Зінкевич заявила, що готова її підтримати.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Костянтинівка на Донеччині щодня переживає масовані удари російських військ. По місту скидають авіабомби, здатні знищувати не окремі будинки, а цілі мікрорайони. Дороги, другорядні шляхи та навіть стежки оплутані оптоволокном — це наслідки роботи ворожих дронів-камікадзе, які полюють на автівки й людей.