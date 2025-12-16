logo

Женская мобилизация в Украине будет

Военная и волонтер Яна Зинкевич заявила, что Украина рано или поздно будет вынуждена вернуться к вопросу мобилизации женщин, хотя в ближайшее время такого решения не ожидает

16 декабря 2025, 17:29
Общественная деятельница, военная и основательница медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич заявила, что вопрос мобилизации женщин в Украине со временем станет неизбежным. По ее словам, в условиях продолжительной войны государство будет вынуждено рассматривать все возможные резервы.

Женская мобилизация в Украине будет

Яна Зинкевич про женскую мобилизацию

Зинкевич отметила, что в ее окружении почти нет гражданских – воевали или воюют как мужчины, так и женщины. Она подчеркнула, что сама ушла на фронт в 2014 году в 18-летнем возрасте и не считает участие женщин в войне чем-либо исключительным.

В то же время, она обратила внимание на существенную разницу между условиями службы женщин в 2014 году и сегодня. По ее словам, в начале войны не было должного обеспечения для женщин, не было доступа к боевым должностям, а уровень правовой защиты и количество социальных гарантий были значительно ниже. В настоящее время ситуация кардинально поменялась.

Зинкевич считает, что вопрос мобилизации женщин требует очень взвешенного подхода. Она отметила необходимость предусмотреть четкие ограничения и исключения — в частности, с учетом возраста, наличия детей и семейных обстоятельств.

При этом она уверена, что в ближайшее время Верховная Рада не готова принимать такое решение. По ее оценке, речь не идет о перспективе в ближайшем году. В то же время, если подобная инициатива появится в будущем, Зинкевич заявила, что готова поддержать ее.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Константиновка на Донетчине ежедневно переживает массированные удары российских войск. По городу сбрасывают авиабомбы, способные уничтожать не отдельные дома, а целые микрорайоны. Дороги, второстепенные пути и даже тропы опутанные оптоволокном — это последствия работы вражеских дронов-камикадзе, охотящихся на автомобили и людей.



