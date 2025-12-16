Що відбувається у місті, яке РФ намагається знищити

Костянтинівка на Донеччині щодня переживає масовані удари російських військ. По місту скидають авіабомби, здатні знищувати не окремі будинки, а цілі мікрорайони. Дороги, другорядні шляхи та навіть стежки оплутані оптоволокном — це наслідки роботи ворожих дронів-камікадзе, які полюють на автівки й людей.

Як виглядає Костянтинівка зараз

Безперервне гудіння БпЛА змушує мешканців завмирати під деревами або дахами будівель, очікуючи, чи не прилетить удар. Нові вирви від артилерійських снарядів з’являються там, де ще кілька годин тому були рівні дороги. Самі ж шляхи всіяні згорілими автомобілями та підбитими наземними роботами.







У дворах біля під’їздів люди розпалюють багаття — так гріють воду та готують їжу. Газу й води в місті давно немає. Церкви зруйновані, однак біля них залишаються наглядачі, а інколи приїздять священники, щоб провести службу серед руїн.

Зруйнованими кварталами блукають домашні тварини — собаки, коти, а подекуди й кози. Між будинками з’являються свіжі могили: місцеві ховають загиблих сусідів, тіла яких не змогли або не встигли евакуювати.







За даними місцевої влади, у Костянтинівці досі залишаються близько 4 300 мешканців. Серед них можуть бути й діти, яких батьки відмовляються вивозити з прифронтового міста.

Попри постійні обстріли, бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" продовжують утримувати оборону Костянтинівки та не дозволяють російським військам увійти в місто.

