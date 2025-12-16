Як в Україні продавали немовлят закордон

Правоохоронці екстрадували з Німеччини 50-річну жінку, яка була учасницею організованої злочинної групи, що діяла під прикриттям програм сурогатного материнства та фактично займалася незаконним продажем новонароджених дітей за кордон.

Жучка продавала немовлят закордон

Злочинну схему викрили у серпні 2023 року. За даними слідства, до неї були залучені щонайменше 12 осіб, серед яких власники приватних клінік у Києві та Харкові, медичні працівники, адвокати, перекладачі та менеджери.

Учасники схеми підшукували жінок, які перебували у складному матеріальному становищі, та пропонували їм за винагороду виносити й народити дітей від іноземних донорів. Для так званих "замовників" вартість такої послуги сягала до 70 тисяч євро за одну дитину.

Водночас жінкам, які народжували дітей, обіцяли близько 12 тисяч євро, однак у більшості випадків ці кошти їм так і не виплачували. Фактично породіль використовували як частину незаконного бізнесу.

Екстрадована жінка була представницею медичної компанії. За даними слідства, саме вона займалася пошуком жінок для участі у схемі та координувала процес імплантації ембріонів. Після викриття злочинної групи підозрювана переховувалася за кордоном, однак була затримана та передана українській стороні.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочинної діяльності та можливу кількість постраждалих.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Вашингтон під час переговорів із українською делегацією наполягав на тому, щоб Україна погодилася на поступку Донецькою та Луганською областями. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на поінформоване джерело.