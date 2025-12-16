Как в Украине продавали младенцев за границу

Стражи порядка экстрадировали из Германии 50-летнюю женщину, которая была участницей организованной преступной группы, действовавшей под прикрытием программ суррогатного материнства и фактически занимавшейся незаконной продажей новорожденных детей за границу.

Женщина продавала младенцев заграницу

Преступную схему разоблачили в августе 2023 года. По данным следствия, в нее были привлечены по меньшей мере 12 человек, среди которых владельцы частных клиник в Киеве и Харькове, медицинские работники, адвокаты, переводчики и менеджеры.

Участники схемы подыскивали женщин, которые находились в сложном материальном положении и предлагали им за вознаграждение выносить и родить детей от иностранных доноров. Для так называемых "заказчиков" стоимость такой услуги достигала 70 тысяч евро за одного ребенка.

В то же время, женщинам, которые рожали детей, обещали около 12 тысяч евро, однако в большинстве случаев эти средства им так и не выплачивали. Фактически рожениц использовали как часть незаконного бизнеса.

Экстрадируемая женщина была представительницей медицинской компании. По данным следствия, она занималась поиском женщин для участия в схеме и координировала процесс имплантации эмбрионов. После разоблачения преступной группы подозреваемая скрывалась за границей, однако была задержана и передана украинской стороне.

Досудебное расследование продолжается, стражи порядка устанавливают всех причастных к преступной деятельности и возможное количество пострадавших.

