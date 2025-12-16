logo_ukra

США і Україна розійшлися щодо Донбасу

Під час переговорів у Берліні США наполягали, щоб Україна погодилася на територіальні поступки, однак Київ категорично відкинув таку вимогу, повідомляє AFP

16 грудня 2025, 17:11
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Вашингтон під час переговорів із українською делегацією наполягав на тому, щоб Україна погодилася на поступку Донецькою та Луганською областями. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на поінформоване джерело.

США і Україна розійшлися щодо Донбасу

США вимагає Україну віддати Донбас

За словами співрозмовника агентства, українська сторона рішуче чинить опір цій вимозі. Джерело охарактеризувало позицію США з цього питання як "вражаючу", зазначивши, що американська сторона фактично займає позицію, яка збігається з вимогами Росії.

Під час переговорів сторони також обговорювали прагнення України вступити до НАТО, майбутнє тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, а також можливість проведення президентських виборів в Україні.

Один з українських чиновників заявив, що вибори можуть бути проведені лише за умови забезпечення безпеки. Він наголосив, що ключовим залишається питання припинення вогню, і поставив під сумнів готовність США чинити реальний тиск на Володимира Путіна, який, за його словами, досі відмовляється погодитися на перемир’я.

Другий раунд переговорів між делегаціями України та США щодо плану завершення війни Росії проти України завершився сьогодні в Берліні. Зустріч за участю президента України Володимира Зеленського та спецпосланців президента США Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера тривала понад п’ять годин.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що його поїздка до Куп’янська була свідомим кроком для спростування публічних заяв Володимира Путіна про нібито захоплення міста російськими військами. Про це глава держави повідомив під час виступу у парламенті Нідерландів.



Джерело: https://t.me/svoboda_radio/42210
