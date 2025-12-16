Навіщо Зеленський відвідав Купʼянськ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його поїздка до Куп’янська була свідомим кроком для спростування публічних заяв Володимира Путіна про нібито захоплення міста російськими військами. Про це глава держави повідомив під час виступу у парламенті Нідерландів.

Зеленський в Купʼянську

За словами Зеленського, Куп’янськ розташований на сході України, а лінія фронту проходить у безпосередній близькості до міста. Попри це, населений пункт залишається під контролем України, що напряму суперечить заявам російського керівництва.

Президент наголосив, що Путін публічно заявив про захоплення Куп’янська, однак ця інформація не відповідає дійсності. Саме тому Зеленський вирішив особисто приїхати до міста, щоб наочно продемонструвати міжнародній спільноті неправдивість російських тверджень.

Глава держави підкреслив, що продовжить викривати російську дезінформацію не лише на передовій, а й на міжнародних майданчиках. Він наголосив, що правда є фундаментом справедливості та закликав партнерів і надалі підтримувати Україну в протидії російській агресії.

