Зачем Зеленский посетил Купянск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поездка в Купянск была сознательным шагом для опровержения публичных заявлений Владимира Путина о якобы захвате города российскими войсками. Об этом глава государства сообщил, выступая в парламенте Нидерландов.

Зеленский в Купянске

По словам Зеленского, Купянск расположен на востоке Украины, а линия фронта проходит в непосредственной близости от города. Несмотря на это, населенный пункт остается под контролем Украины, что прямо противоречит заявлениям российского руководства.

Президент подчеркнул, что Путин публично заявил о захвате Купянска, однако эта информация не соответствует действительности. Именно поэтому Зеленский решил лично приехать в город, чтобы наглядно продемонстрировать международному сообществу ложность российских утверждений.

Глава государства подчеркнул, что продолжит изобличать российскую дезинформацию не только на передовой, но и на международных площадках. Он подчеркнул, что правда является фундаментом справедливости и призвал партнеров и дальше поддерживать Украину в противодействии российской агрессии.

