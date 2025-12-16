Зачем Зеленский посетил Купянск

Рубрики
Ткачова Марія
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поездка в Купянск была сознательным шагом для опровержения публичных заявлений Владимира Путина о якобы захвате города российскими войсками. Об этом глава государства сообщил, выступая в парламенте Нидерландов.
Зеленский в Купянске
По словам Зеленского, Купянск расположен на востоке Украины, а линия фронта проходит в непосредственной близости от города. Несмотря на это, населенный пункт остается под контролем Украины, что прямо противоречит заявлениям российского руководства.
Президент подчеркнул, что Путин публично заявил о захвате Купянска, однако эта информация не соответствует действительности. Именно поэтому Зеленский решил лично приехать в город, чтобы наглядно продемонстрировать международному сообществу ложность российских утверждений.
Глава государства подчеркнул, что продолжит изобличать российскую дезинформацию не только на передовой, но и на международных площадках. Он подчеркнул, что правда является фундаментом справедливости и призвал партнеров и дальше поддерживать Украину в противодействии российской агрессии.