США и Украина разошлись по Донбассу

Вашингтон на переговорах с украинской делегацией настаивал на том, чтобы Украина согласилась на уступку Донецкой и Луганской областям. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на информированный источник.

США требует Украину отдать Донбасс

По словам собеседника агентства, украинская сторона решительно сопротивляется этому требованию. Источник охарактеризовал позицию США по этому вопросу как "впечатляющую", отметив, что американская сторона фактически занимает позицию, совпадающую с требованиями России.

В ходе переговоров стороны также обсуждали стремление Украины вступить в НАТО, будущее временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, а также возможность президентских выборов в Украине.

Один из украинских чиновников заявил, что выборы могут быть проведены только при условии обеспечения безопасности. Он подчеркнул, что ключевым остается вопрос прекращения огня, и подверг сомнению готовность США оказывать реальное давление на Владимира Путина, который, по его словам, до сих пор отказывается согласиться на перемирие.

Второй раунд переговоров между делегациями Украины и США по плану завершения войны России против Украины завершился сегодня в Берлине. Встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланников президента США Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера длилась более пяти часов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поездка в Купянск была сознательным шагом для опровержения публичных заявлений Владимира Путина о якобы захвате города российскими войсками. Об этом глава государства сообщил, выступая в парламенте Нидерландов.