Что происходит в городе, который РФ пытается уничтожить

Константиновка в Донецкой области ежедневно переживает массированные удары российских войск. По городу сбрасывают авиабомбы, способные уничтожать не отдельные дома, а целые микрорайоны. Дороги, второстепенные пути и даже тропы опутанные оптоволокном — это последствия работы вражеских дронов-камикадзе, охотящихся на автомобили и людей.

Как выглядит Константиновка сейчас

Непрерывное жужжание БпЛА заставляет жителей замирать под деревьями или крышами зданий, ожидая, не прилетит ли удар. Новые воронки от артиллерийских снарядов появляются там, где несколько часов назад были ровные дороги. Сами же пути усеяны сгоревшими автомобилями и подбитыми наземными работами.







Во дворах у подъездов люди разжигают костер — так греют воду и готовят еду. Газа и воды в городе давно нет. Церкви разрушены, однако возле них остаются надзиратели, а иногда приезжают священники, чтобы провести службу среди развалин.

Разрушенными кварталами бродят домашние животные — собаки, кошки, а кое-где и козы. Между домами появляются свежие могилы: местные хоронят погибших соседей, тела которых не смогли или не успели эвакуировать.







По данным местных властей, в Константиновке до сих пор остаются около 4 300 жителей. Среди них могут быть и дети, которых родители отказываются вывозить из города прифронтового.

Несмотря на постоянные обстрелы, бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" продолжают удерживать оборону Константиновки и не позволяют российским войскам войти в город.

