Жінка розповіла про пекельний полон рф: що видавали терористи замість прокладок

Українка Інна Семеген понад рік провела у російському полоні після того, як її здала власна хрещена мати.

Інна Семеген про пройдений російський полон

За словами жінки, її звинуватили у причетності до батальйону "Азов" і затримали представники так званої "ДНР", попри те, що вдома залишалася її місячна дитина.

Інна розповідає, що перед затриманням намагалася пояснити, що має немовля, однак їй відповіли, що це "тимчасово" і її швидко відпустять.

У неволі вона провела понад рік.

Жінка описує систематичні катування та приниження: її били, змушували роздягатися, обмежували в русі та психологічно тиснули.

В колонії в Оленівці, за її словами, жінкам не надавали базових засобів гігієни, змушуючи використовувати підручні матеріали. Каже, замість жіночих прокладок давали ганчірки.

У Донецькому СІЗО ситуація дещо покращилася лише з часом, однак умови залишалися принизливими.

Полонених змушували співати гімн Росії, а за будь-які помилки — карали побиттям.

Окрім фізичного насильства, жінка пережила й особисту трагедію — саме в полоні вона дізналася про загибель свого чоловіка, який також служив.



Після звільнення Інна одразу пішла на його поховання.

За її словами, вона впізнала чоловіка за татуюваннями, оскільки труна була відкрита.

Жінка зізнається, що лише з часом змогла частково прийняти втрату, але наголошує: змушена жити далі заради дітей.

