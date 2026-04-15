Реальність окупації Маріуполя: російська вчителька розповіла про життя

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Росіянка, яка переїхала до тимчасово окупованого Маріуполя, розповіла про свій досвід роботи в місцевій школі та фактично підтвердила проблеми з населенням і ставленням до приїжджих.
Вчителька рф про навчання в українському Маріуполі
За її словами, вона приїхала до міста без родини чи знайомих, керуючись власною мотивацією та бажанням працювати в освіті.
Жінка зазначає, що протягом року жила в Маріуполі сама, а згодом перевезла туди дітей.
Водночас вона підкреслила, що ситуація з безпекою, на її думку, не відрізняється від інших регіонів Росії.
Окремо росіянка заявила, що система освіти в окупованому місті повністю інтегрована в російський простір — використовуються ті ж програми та підручники.
Разом із тим вона фактично визнала, що місто залишається малозаселеним.
За її словами, кількість людей значно менша, ніж до війни, і навіть місцеві жителі говорять про різке скорочення населення.
Також вона зазначила, що не змогла налагодити контакт із місцевими жителями.
Подібні заяви вкотре підтверджують демографічні зміни в окупованому Маріуполі та проблеми з інтеграцією приїжджих із Росії.