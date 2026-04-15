Головна Новини Суспільство Війна з Росією Реальність окупації Маріуполя: російська вчителька розповіла про життя
Реальність окупації Маріуполя: російська вчителька розповіла про життя

Росіянка, яка переїхала до окупованого Маріуполя «вчити дітей», визнала, що місто залишається напівпорожнім і її не прийняли місцеві

15 квітня 2026, 19:51
Ткачова Марія

Росіянка, яка переїхала до тимчасово окупованого Маріуполя, розповіла про свій досвід роботи в місцевій школі та фактично підтвердила проблеми з населенням і ставленням до приїжджих.

Вчителька рф про навчання в українському Маріуполі

За її словами, вона приїхала до міста без родини чи знайомих, керуючись власною мотивацією та бажанням працювати в освіті.

Жінка зазначає, що протягом року жила в Маріуполі сама, а згодом перевезла туди дітей.

Водночас вона підкреслила, що ситуація з безпекою, на її думку, не відрізняється від інших регіонів Росії.

Окремо росіянка заявила, що система освіти в окупованому місті повністю інтегрована в російський простір — використовуються ті ж програми та підручники.

Разом із тим вона фактично визнала, що місто залишається малозаселеним.

За її словами, кількість людей значно менша, ніж до війни, і навіть місцеві жителі говорять про різке скорочення населення.

Також вона зазначила, що не змогла налагодити контакт із місцевими жителями.

Подібні заяви вкотре підтверджують демографічні зміни в окупованому Маріуполі та проблеми з інтеграцією приїжджих із Росії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський Z-блогер із каналу "Позивний Осетин" публічно звернувся до влади з вимогою пояснити цілі війни проти України.
У своєму дописі він заявив, що перед будь-якими переговорами керівництво РФ має чітко озвучити, заради чого ведеться війна, які її межі та що вважатиметься перемогою. Також блогер звернув увагу на значні втрати та регулярні удари по території Росії, поставивши під сумнів ефективність поточної стратегії. Він підкреслив, що подібні питання виникають не лише у цивільних, а й серед військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.



Джерело: https://t.me/andriyshTime/56161
