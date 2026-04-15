Реальность оккупации Мариуполя: русская учительница рассказала о жизни

Ткачова Марія
Россиянка, переехавшая в временно оккупированный Мариуполь, рассказала о своем опыте работы в местной школе и фактически подтвердила проблемы с населением и отношением к приезжим.
Учительница рф об обучении в украинском Мариуполе
По ее словам, она приехала в город без семьи или знакомых, руководствуясь собственной мотивацией и желанием работать в образовании.
Женщина отмечает, что в течение года жила в Мариуполе сама, а затем перевезла туда детей.
В то же время, она подчеркнула, что ситуация с безопасностью, по ее мнению, не отличается от других регионов России.
Отдельно россиянка заявила, что система образования в оккупированном городе полностью интегрирована в российское пространство – используются те же программы и учебники.
Вместе с тем, она фактически признала, что город остается малозаселенным.
По ее словам, количество людей значительно меньше, чем до войны, и даже местные жители говорят о резком сокращении населения.
Также она отметила, что не смогла установить контакт с местными жителями.
Подобные заявления подтверждают демографические изменения в оккупированном Мариуполе и проблемы с интеграцией приезжих из России.