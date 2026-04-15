Россиянка, переехавшая в временно оккупированный Мариуполь, рассказала о своем опыте работы в местной школе и фактически подтвердила проблемы с населением и отношением к приезжим.

Учительница рф об обучении в украинском Мариуполе

По ее словам, она приехала в город без семьи или знакомых, руководствуясь собственной мотивацией и желанием работать в образовании.

Женщина отмечает, что в течение года жила в Мариуполе сама, а затем перевезла туда детей.

В то же время, она подчеркнула, что ситуация с безопасностью, по ее мнению, не отличается от других регионов России.

Отдельно россиянка заявила, что система образования в оккупированном городе полностью интегрирована в российское пространство – используются те же программы и учебники.

Вместе с тем, она фактически признала, что город остается малозаселенным.

По ее словам, количество людей значительно меньше, чем до войны, и даже местные жители говорят о резком сокращении населения.

Также она отметила, что не смогла установить контакт с местными жителями.

Подобные заявления подтверждают демографические изменения в оккупированном Мариуполе и проблемы с интеграцией приезжих из России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский Z-блогер из канала "Позывной Осетин" публично обратился к власти с требованием объяснить целые войны против Украины.

В своем сообщении он заявил, что перед любыми переговорами руководство РФ должно четко озвучить, ради чего ведется война, каковы ее пределы и что будет считаться победой. Также блоггер обратил внимание на значительные потери и регулярные удары по территории России, подвергнув сомнению эффективность текущей стратегии. Он подчеркнул, что подобные вопросы возникают не только в гражданских, но и среди военных, непосредственно участвующих в боевых действиях.

