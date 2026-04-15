Женщина рассказала об адском плену России: что выдавали террористы вместо прокладок

Украинка Инна Семеген больше года провела в плену после того, как ее сдала собственная крестная мать.

Инна Семеген о пройденном русском плену

По словам женщины, ее обвинили в причастности к батальону "Азов" и задержали представители так называемой "ДНР", несмотря на то, что дома оставался ее месячный ребенок.

Инна рассказывает, что перед задержанием пыталась объяснить, что у него есть младенец, однако ей ответили, что это "временно" и ее быстро отпустят.

В неволе она провела больше года.

Женщина описывает систематические пытки и унижения: ее избивали, заставляли раздеваться, ограничивали в движении и психологически давили.

В колонии в Оленовке, по ее словам, женщинам не предоставляли базовые средства гигиены, заставляя использовать подручные материалы. Говорит, вместо женских прокладок давали тряпки.

В Донецком СИЗО ситуация несколько улучшилась только со временем, однако условия оставались унизительными.

Пленных заставляли петь гимн России, а за любые ошибки наказывали избиением.

Кроме физического насилия женщина пережила и личную трагедию — именно в плену она узнала о гибели своего мужа, который также служил.



После увольнения Инна сразу пошла на его похороны.

По ее словам, она узнала мужчину по татуировкам, поскольку гроб был открыт.

Женщина признается, что лишь со временем смогла частично принять потерю, но отмечает: вынуждена жить дальше ради детей.

