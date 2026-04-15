logo

BTC/USD

74378

ETH/USD

2359.37

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Женщина рассказала об адском плену России: что выдавали террористы вместо прокладок
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщина рассказала об адском плену России: что выдавали террористы вместо прокладок

Украинка, пережившая российский плен, рассказала о пытках, потере мужчины и ребенка, оставленного в оккупации

15 апреля 2026, 21:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинка Инна Семеген больше года провела в плену после того, как ее сдала собственная крестная мать.

Инна Семеген о пройденном русском плену

По словам женщины, ее обвинили в причастности к батальону "Азов" и задержали представители так называемой "ДНР", несмотря на то, что дома оставался ее месячный ребенок.

Инна рассказывает, что перед задержанием пыталась объяснить, что у него есть младенец, однако ей ответили, что это "временно" и ее быстро отпустят.

В неволе она провела больше года.

Женщина описывает систематические пытки и унижения: ее избивали, заставляли раздеваться, ограничивали в движении и психологически давили.

В колонии в Оленовке, по ее словам, женщинам не предоставляли базовые средства гигиены, заставляя использовать подручные материалы. Говорит, вместо женских прокладок давали тряпки.

В Донецком СИЗО ситуация несколько улучшилась только со временем, однако условия оставались унизительными.

Пленных заставляли петь гимн России, а за любые ошибки наказывали избиением.

Кроме физического насилия женщина пережила и личную трагедию — именно в плену она узнала о гибели своего мужа, который также служил.

После увольнения Инна сразу пошла на его похороны.

По ее словам, она узнала мужчину по татуировкам, поскольку гроб был открыт.

Женщина признается, что лишь со временем смогла частично принять потерю, но отмечает: вынуждена жить дальше ради детей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что рассеянка, переехавшая в временно оккупированный Мариуполь, рассказала о своем опыте работы в местной школе и фактически подтвердила проблемы с населением и отношением к приезжим.
По ее словам, она приехала в город без семьи или знакомых, руководствуясь собственной мотивацией и желанием работать в образовании. Женщина отмечает, что в течение года жила в Мариуполе сама, а затем перевезла туда детей. В то же время, она подчеркнула, что ситуация с безопасностью, по ее мнению, не отличается от других регионов России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/reel/DTTQducjOcc/?igsh=d2FuNnB3M3k3b3Ro
Теги:

Новости

Все новости