«Ждуни» з Мирнограда ховали від евакуації дітей, тепер дякують за вивезення до Донецька

У Мирнограді Донецької області жінка з дітьми провела в підвалі майже два роки, переховуючись від евакуації. Попри те, що російський КАБи вибухнули в їхнього домі, внаслідок чого діти та їхня мати ледь не загинули, на відео для окупантів жінка щасливо дякує за те, що її діти тепер матимуть можливість ходити до школи на окупованій росіянами частині Донеччини. Відео з окупаційних ресурсів публікує керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, який називає усе, що відбувається "сюром".

"Сюр. В реальному часі в реальному просторі. Наочна демонстрація безумства "почекунів" русского мира. Але. Це — виключення з правила. Не більшість, а меншість довбограїв, які присутні в кожному українському місті. І якщо хтось захоче аппелювати — згадайте скількі львівян, тернопольчан та івано-франківців (наприклад) пішло свого часу на співпрацю з радянщиною.

Окремий привіт знов Мирноградської ВА та Донецької ОВА за злагоджену та організовану роботу з евакуації дітей з прифронтових регіонів. Звісно, організувати облік та пошук задовго до того, як місто опинилось на лінії фронту, було неможливо. Але, це не точно", – наголошує Андрющенко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в окупованих житлових кварталах Покровська Донецької області російські військові обов'язково за традицією інтерв'юють місцеве населення, яке відмовилося евакуюватися на підконтрольну Україні територію із зони бойових дій.

Здебільшого місцеві жителі, які залишилися чекати на російських вояків, розповідають, які погані військові ЗСУ, як притискали російськомовне населення, хоча весь цей час перебували в місті, отримували гуманітарну допомогу, а волонтери вмовляли їх виїхати у більш спокійні місця, тоді як у Покровську точилися міські бої.