В окупованих житлових кварталах Покровська Донецької області російські військові обов'язково за традицією інтерв'юють місцеве населення, яке відмовилося евакуюватися на підконтрольну Україні територію із зони бойових дій.

«Ждуни» Покровська скаржаться окупантам на українських військових

Здебільшого місцеві жителі, які залишилися чекати на російських вояків, розповідають, які погані військові ЗСУ, як притискали російськомовне населення, хоча весь цей час перебували в місті, отримували гуманітарну допомогу, а волонтери вмовляли їх виїхати у більш спокійні місця, тоді як у Покровську точилися міські бої.

Місцева мешканка Покровська Лариса, яка вирішила залишитись у місті, дала інтерв'ю окупантам і під дудку російської пропаганди розповідає, як місцеві погано ставилися до українських військових, які розміщували вогневі позиції у житлових кварталах міста.

Міноборони РФ публікує "сльозливу історію" жінки, яку нібито з усіх боків утискали через російську мову, а своє місто вона принципово називає Червоноармійськом, хоча його перейменували ще 2016 року.

"Після кількох років життя у страху жінка зі сльозами радості розповідає, як уперше зустріла російських військовослужбовців, які звільнили місто від бойовиків.

У непростий час головною віддушиною для корінної мешканки міста стало написання віршів, один із яких вона зачитала для російських військовослужбовців", – пише МО РФ.

"Ми все життя, ось у тих, хто тут сидить, моє оточення, ми все життя були з Росією в душі. Ось як нині наш Покровськ, Покровськ. А я навіть десь маю вірш, що це все тимчасово.

Прийде час, і ми знову називатимемося Червоноармійськом. Отак зараз і є вже", – розповідає Лариса у відео.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що вже у листопаді військовослужбовці угруповання військ "Центр" ЗС РФ евакуювали місцевих жителів Покровська Донецької області із зони активних бойових дій до тилових районів. Про це повідомляє Міноборони РФ. Куди саме вивозять "ждунів" — до Росії або на окуповані раніше території — не повідомляється.