В оккупированных жилых кварталах Покровска Донецкой области российские военные обязательно, по традиции, интервьюируют местное население, которое отказалось эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию из зоны боевых действий.

«Ждуны» Покровска жалуются оккупантам на украинских военных

В большинстве своем местные жители, которые остались ждать российских вояк, рассказывают, какие плохие военные ВСУ, как притесняли русскоговорящее население, хотя все это время находились в городе, получали гуманитарную помощь, а волонтеры уговаривали их выехать в более спокойные места, в то время, как в Покровске шли городские бои.

Местная жительница Покровска Лариса, решившая остаться в городе, дала интервью оккупантам и под дудку российской пропаганды рассказывает, как местные плохо относились к украинским военным, которые размещали огневые позиции в жилых кварталах города.

Минобороны РФ публикует "слезливую историю" женщины, которую якобы со всех сторон притесняли из-за русского языка, а свой город она принципиально называет Красноармейском, хотя его переименовали еще в 2016 году.

"После нескольких лет жизни в страхе женщина со слезами радости рассказывает, как впервые встретила российских военнослужащих, освободивших город от боевиков.

В непростое время главной отдушиной для коренной жительницы города стало написание стихотворений, одно из которых она зачитала для российских военнослужащих", – пишет МО РФ.

"Мы всю жизнь, вот у тех, кто тут сидит, моё окружение, мы всю жизнь были с Россией в душе. Вот как сейчас наш Покровск, Покровск. А у меня даже где-то есть стихотворение, что это всё временно.

Придёт время, и мы снова будем называться Красноармейском. Вот так сейчас и есть уже", – рассказывает Лариса в видео.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что уже в ноябре Военнослужащие группировки войск "Центр" ВС РФ эвакуировали местных жителей Покровска Донецкой области из зоны активных боевых действий в тыловые районы. Об этом сообщает Минобороны РФ. Куда именно вывозят "ждунов" – в Россию или на оккупированные ранее территории – не сообщается.