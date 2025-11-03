Военнослужащие группировки войск "Центр" ВС РФ эвакуируют местных жителей Покровска Донецкой области из зоны активных боевых действий в тыловые районы. Об этом сообщает Минобороны РФ. Куда именно вывозят "ждунов" – в Россию или на оккупированные ранее территории – не сообщается.

Российские военные уже эвакуируют «ждунов» из Покровска

"Бойцы контролируют маршрут движения, сопровождают жителей окруженного города и помогают им покинуть опасную зону.

Валерий Жуков, житель города Красноармейска (Покровск – ред.), поделился, что был ранен и больше года ждал прихода российской армии. Валерий рассказал, что ранее, когда в городе было много украинских военных, сюда приезжали иностранные журналисты, а сейчас все военнослужащие ВСУ прячутся по подвалам, выгоняют мирных жителей из домов и занимают их укрытия", – пишут во вражеском ведомстве.

"Конечно, там все сидят. Ждут все. Женщины хотели пойти, но побоялись. Им уже по 70 лет, 70, 68. Мне 67. Там 70, 72, 74. Там все старые. Они все ждут. Куда же они пойдут там уже", – цитируют Валерия Жукова в МО РФ.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Марьяна Безуглая, известная своими одиозными заявлениями и поведением, на этот раз заявила, что в сложной ситуации, которая сложилась в Покровске на Донетчине, виноват президент Украины Владимир Зеленский.

"Вообще ничего не хочется писать о Покровске, этом очередном ужасе. Ведь Президент позволяет такому повторяться снова и снова. Это полностью его ответственность. Держать Сырского и не решать давние проблемы войска. Все всем доложили", – написала нардепка.