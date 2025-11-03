Військовослужбовці угруповання військ "Центр" ЗС РФ евакуювали місцевих жителів Покровська Донецької області із зони активних бойових дій до тилових районів. Про це повідомляє Міноборони РФ. Куди саме вивозять "ждунів" – до Росії чи на окуповані раніше території – не повідомляється.

Російські військові вже евакуювали «ждунів» із Покровська

"Бійці контролюють маршрут руху, супроводжують мешканців оточеного міста та допомагають їм залишити небезпечну зону.

Валерій Жуков, житель міста Красноармійська (Покровськ – ред.), поділився, що був поранений і більше року чекав на прихід російської армії. Валерій розповів, що раніше, коли в місті було багато українських військових, сюди приїжджали іноземні журналісти, а зараз усі військовослужбовці ЗСУ ховаються по підвалах, виганяють мирних жителів із будинків та займають їх укриття", – пишуть у ворожому відомстві.

"Звичайно, там усі сидять. Чекають усі. Жінки хотіли піти, та побоялися. Їм уже по 70 років, 70, 68. Мені 67. Там 70, 72, 74. Там усі старі. Вони всі чекають. Куди ж вони підуть там уже", – цитують Валерія Жукова у МО РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що народна депутатка України Мар'яна Безугла, відома своїми одіозними заявами та поведінкою, цього разу заявила, що у складній ситуації, що склалася у Покровську на Донеччині, винен президент України Володимир Зеленський.

"Взагалі нічого не хочеться писати про Покровськ, цей черговий жах. Адже Президент дозволяє такому повторюватися знову і знову. Це повністю його відповідальність. Тримати Сирського і не вирішувати давні проблеми війська. Всі всім доповіли", — написала нардепка.