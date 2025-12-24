В Мирнограде Донецкой области женщина с детьми провела в подвале почти два года, скрываясь от эвакуации. Несмотря на то, что российский КАБы взорвались в их доме, в результате чего дети и их мать едва не погибли, на видео для оккупантов женщина благодарит за то, что ее дети теперь смогут ходить в школу на оккупированной россиянами части Донетчины. Видео из оккупационных ресурсов публикует руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, который называет все, что происходит "сюром".

«Ждуны» из Мирнограда прятали от эвакуации детей, теперь благодарят за вывоз в Донецк

"Сюр. В реальном времени в настоящем пространстве. Наглядная демонстрация безумия "ждунов" русского мира. Но. Это – исключение из правила. Не большинство, а меньшинство долбограев, присутствующих в каждом украинском городе. И если кто-то захочет апеллировать – вспомните, сколько львовян, тернопольчан и ивано-франковцев (например) ушло в свое время на сотрудничество с советщиной.

Отдельный привет снова Мирноградской ВА и Донецкой ОВА за слаженную и организованную работу по эвакуации детей из прифронтовых регионов. Разумеется, организовать учет и поиск задолго до того, как город оказался на линии фронта, было невозможно. Но это не точно", – отмечает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в оккупированных жилых кварталах Покровска Донецкой области российские военные обязательно по традиции интервьюируют местное население, которое отказалось эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию из зоны боевых действий.

В большинстве своем местные жители, оставшиеся ждать российских вояк, рассказывают, какие плохие военные ВСУ, как угнетали русскоязычное население, хотя все это время находились в городе, получали гуманитарную помощь, а волонтеры уговаривали их уехать в более спокойные места, тогда как в Покровске шли городские бои.