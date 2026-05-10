"Жалюгідна копія": у Зеленського висміяли нову російську ракету
"Жалюгідна копія": у Зеленського висміяли нову російську ракету

Радник президента Олександр Камишін назвав російську "Герань-5" жалюгідною копією українського "Фламінго".

10 травня 2026, 12:25
Slava Kot

Під час параду у Москві 9 травня Росія вперше продемонструвала нову російську ракету-дрон "Герань-5". В Офісі президента України відреагували на російську розробку. Радник Зеленського Олександр Камишін заявив, що російська розробка є спробою скопіювати український ракетний дрон FP-5 "Фламінго", однак суттєво поступається йому за характеристиками.

Російська ракета "Герань-5". Фото з відкритих джерел

За словами Камишіна, зовнішня схожість між "Геранню-5" та українським "Фламінго" не випадкова. Радник Зеленського стверджує, що російські інженери намагалися відтворити українську концепцію, але результат виявився значно слабшим.

"Дехто помилково порівнює її ("Герань-5") з українською FP-5 "Фламінго" – це лише тому, що росіяни намагалися її скопіювати й вони виглядають досить схоже", – розповів Камишін.

Як вказує представник Зеленського, Росія через війну проти України вже немає що показати на параді у Москві, тому армія РФ презентувала цю ракету.

"На п’ятому році великої війни Росія не має чого показати на параді, окрім жалюгідної копії лише однієї з наших українських ракет-дронів ("Фламінго")", – додав Камишін.

Російська ракета-дрон має дальність близько 1000 кілометрів і бойову частину приблизно 90 кг. Для порівняння, український FP-5 "Фламінго" здатний долати до 3000 кілометрів і нести бойову частину масою понад тонну. Камишін зазначив, що за своїми можливостями "Герань-5" перебуває десь між українськими дронами "Пекло" та "Паляниця". За його словами, російська новинка не стала технологічним проривом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія вперше показала крилату ракету "Герань-5".



Джерело: https://news.liga.net/ua/politics/news/zhaliuhidna-kopiia-u-zelenskoho-poiasnyly-chym-nova-rosiyska-heran-5-ne-dotiahuie-do-flaminho
