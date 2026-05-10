"Жалюгідна копія": у Зеленського висміяли нову російську ракету

Slava Kot
Під час параду у Москві 9 травня Росія вперше продемонструвала нову російську ракету-дрон "Герань-5". В Офісі президента України відреагували на російську розробку. Радник Зеленського Олександр Камишін заявив, що російська розробка є спробою скопіювати український ракетний дрон FP-5 "Фламінго", однак суттєво поступається йому за характеристиками.
Російська ракета "Герань-5". Фото з відкритих джерел
За словами Камишіна, зовнішня схожість між "Геранню-5" та українським "Фламінго" не випадкова. Радник Зеленського стверджує, що російські інженери намагалися відтворити українську концепцію, але результат виявився значно слабшим.
Як вказує представник Зеленського, Росія через війну проти України вже немає що показати на параді у Москві, тому армія РФ презентувала цю ракету.
Російська ракета-дрон має дальність близько 1000 кілометрів і бойову частину приблизно 90 кг. Для порівняння, український FP-5 "Фламінго" здатний долати до 3000 кілометрів і нести бойову частину масою понад тонну. Камишін зазначив, що за своїми можливостями "Герань-5" перебуває десь між українськими дронами "Пекло" та "Паляниця". За його словами, російська новинка не стала технологічним проривом.