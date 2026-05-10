"Жалкая копия": у Зеленского высмеяли новую российскую ракету

Во время парада в Москве 9 мая Россия впервые продемонстрировала новую российскую ракету-дрон "Герань-5". В офисе президента Украины отреагировали на российскую разработку. Советник Зеленского Александр Камышин заявил, что российская разработка — попытка скопировать украинский ракетный дрон FP-5 "Фламинго", однако существенно уступает ему по характеристикам.

По словам Камышина, внешнее сходство между "Геранью-5" и украинским "Фламинго" не случайно. Советник Зеленского утверждает, что российские инженеры пытались воспроизвести украинскую концепцию, но результат оказался гораздо слабее.

"Некоторые ошибочно сравнивают ее ("Герань-5") с украинским FP-5 "Фламинго" – это лишь потому, что россияне пытались ее скопировать и они выглядят достаточно похоже", – рассказал Камышин.

Как указывает представитель Зеленского, Россия из-за войны войны против Украины уже нечего показать на параде в Москве, поэтому армия РФ презентовала эту ракету.

"На пятом году великой войны России нечего показать на параде, кроме жалкой копии только одной из наших украинских ракет-дронов ("Фламинго")", — добавил Камышин.

Российская ракета-дрон имеет дальность около 1000 километров и боевую часть примерно 90 кг. Для сравнения, украинский FP-5 "Фламинго" способен преодолевать до 3000 километров и нести боевую часть массой более тонны. Камышин отметил, что по своим возможностям "Герань-5" находится где-то между украинскими дронами "Пекло" и "Паляница". По его словам, российская новинка не стала технологическим прорывом.