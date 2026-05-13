Жахливий план Путіна по Україні: якого нищівного удару може завдати РФ

Лідер Росії Володимир Путін знову згадав про улюблену тему — ядерну зброю. Заявляють про проведення випробувань, можливість оснащення ракет ядерним зарядом тощо. Військовослужбовці ЗСУ розповіли, це пусті чи реальні погрози.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирил Сазонов зазначив, що завжди, коли справи на фронті йдуть погано, Путін, Медведєв, Соловйов та інші згадують про ядерну зброю, починаючи лякати нею мир і людей. За його словами, ядерними загрозами намагаються компенсувати ганебний парад на 9 травня. При цьому до ракети, випробування якої нібито пройшли успішно, є чимало питань — адже декілька запусків були невдалими.

Сазонов зауважив, що Росія пояснює активізацію свого ядерного потенціалу ймовірними загрозами, адже США нібито вийшли з договору протиракетної оборони. При цьому військовий нагадав, що термін договору закінчився, а РФ відмовилася його продовжувати.

Фактично Сазонов зазначає, що ці “лякалки” Путін використовує, якщо справи йдуть вкрай кепсько.

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін зазначив, що тема — чи запустить ядерку по Україні — одна з “вічних”. На думку військового, тактичний ядерний удар можливий.

“З високою ймовірністю такий план лежить на столі у путіна, при тому з самого початку повномасштабної війни. Проте на сьогоднішній момент це більше чергові погрози. Російська армія несе величезні втрати, якесь мінімальне просування зараз дається вкрай важко. Не отримуючи бажаних результатів на полі бою, РФ намагається шантажувати тим, чим може”, — підсумував військовий.

