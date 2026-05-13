Ужасный план Путина по Украине: какой сокрушительный удар может нанести РФ

Лидер России Владимир Путин снова вспомнил о любимой теме – ядерном оружии. Заявляют о проведении испытаний, возможности оснащения ракет ядерным зарядом и т.д. Военнослужащие ВСУ рассказали, это пустые или реальные угрозы.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что всегда, когда дела на фронте идут плохо, Путин, Медведев, Соловьев и другие вспоминают о ядерном оружии, начиная пугать им мир и людей. По его словам, ядерными угрозами пытаются компенсировать позорный парад на 9 мая. При этом к ракете, испытания которой прошли успешно, есть немало вопросов — ведь несколько запусков были неудачными.

Сазонов заметил, что Россия объясняет активизацию своего ядерного потенциала вероятными угрозами, ведь США якобы вышли из договора противоракетной обороны. При этом военный напомнил, что срок договора истек, а РФ отказалась его продлевать.

Фактически Сазонов отмечает, что эти пугалки Путин использует, если дела обстоят крайне плохо.

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин отметил, что тема – запустит ли ядерку по Украине – одна из "вечных". По мнению военного, тактический ядерный удар возможен.

"С высокой вероятностью такой план лежит на столе у путина, притом с самого начала полномасштабной войны. Однако на сегодняшний момент это больше очередные угрозы. Российская армия несет огромные потери, какое-то минимальное продвижение сейчас дается крайне тяжело. Не получая желаемые результаты на поле боя, РФ пытается шантажировать тем, чем может”, — подытожил военный.

