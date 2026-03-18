Жахливі втрати не зупинять Росію: що повністю знищить позицію Путіна

Міністр оборони України Михайло Федоров заявляв, що однією із ключових цілей є системне нарощування втрат російської армії. За його словами, стратегічна ціль — вбивати 50 тисяч росіян на місяць. Однак військові переконані, що стратегічно потрібно обирати інші цілі.

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу, Максим Жорін пояснив, що втрати противника є критично важливим показником, але якщо говорити про стратегічне бачення, то надзвичайно важливо і зупинити будь-яке просування росіян.

“Наш ворог дуже чутливий до результатів на карті — особливо, коли має якісь конкретні задачі. Як, наприклад, вихід до кордонів Донецької області. Якщо ми організуємо систему оборони так, що росіяни ні на крок не зможуть просуватися хоча б декілька місяців — ось це буде дійсно великим викликом”, — пояснив військовий.

За його словами, йдеться не тільки про фортифікації, а й про систему застосування військ: побудову тих самих “кілзон”, правильне розташування підрозділів, ешелонування і тд.

“Правильно адаптована система оборони призведе до того, що росіяни просто не зможуть більше просуватися. Думаю, це й тон на перемовинах змінить”, — переконаний захисник України.

