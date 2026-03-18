Жахливі втрати не зупинять Росію: що повністю знищить позицію Путіна
Жахливі втрати не зупинять Росію: що повністю знищить позицію Путіна

Військовий Жорін розповів, що змусить Кремль змінити тон на перемовинах: і це не кількість втрат

18 березня 2026, 23:11
Автор:
Кречмаровская Наталия

Міністр оборони України Михайло Федоров заявляв, що однією із ключових цілей є системне нарощування втрат російської армії. За його словами, стратегічна ціль — вбивати 50 тисяч росіян на місяць. Однак військові переконані, що стратегічно потрібно обирати інші цілі. 

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу, Максим Жорін пояснив, що втрати противника є критично важливим показником, але якщо говорити про стратегічне бачення, то надзвичайно важливо і зупинити будь-яке просування росіян.

“Наш ворог дуже чутливий до результатів на карті — особливо, коли має якісь конкретні задачі. Як, наприклад, вихід до кордонів Донецької області. Якщо ми організуємо систему оборони так, що росіяни ні на крок не зможуть просуватися хоча б декілька місяців — ось це буде дійсно великим викликом”, — пояснив військовий.

За його словами, йдеться не тільки про фортифікації, а й про систему застосування військ: побудову тих самих “кілзон”, правильне розташування підрозділів, ешелонування і тд. 

“Правильно адаптована система оборони призведе до того, що росіяни просто не зможуть більше просуватися. Думаю, це й тон на перемовинах змінить”, — переконаний захисник України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мирні переговори “на паузі”, а від російської сторони очільник МЗС РФ Сергій Лавров взагалі заявив, що Київ відмовляється від мирного врегулювання тож Росія продовжує досягнення цілей так званої “СВО” на фронті. Про небажання української делегації шукати компроміс натякнули і у Верховній Раді. 




Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/6004
