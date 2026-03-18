Война с Россией Ужасные потери не остановят Россию: что полностью уничтожит позицию Путина
НОВОСТИ

Ужасные потери не остановят Россию: что полностью уничтожит позицию Путина

Военный Жорин рассказал, что заставит Кремль изменить тон на переговорах: и это не количество потерь

18 марта 2026, 23:11
Автор:
Кречмаровская Наталия

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявлял, что одной из ключевых целей является системное наращивание потерь российской армии. По его словам, стратегическая цель – убивать 50 тысяч россиян в месяц. Однако военные убеждены, что стратегически нужно выбирать другие цели.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин объяснил, что потери противника являются критически важным показателем, но если говорить о стратегическом видении, то чрезвычайно важно и остановить любое продвижение россиян.

"Наш враг очень чувствителен к результатам на карте — особенно когда имеет какие-то конкретные задачи. Как, например, выход к границам Донецкой области. Если мы организуем систему обороны так, что россияне ни на шаг не смогут продвигаться хотя бы несколько месяцев — вот это будет действительно большим вызовом", — пояснил военный.

По его словам, речь идет не только о фортификации, но и о системе применения войск: построение тех же "килзон", правильное расположение подразделений, эшелонирование и тд.

"Правильно адаптированная система обороны приведет к тому, что россияне просто не смогут больше продвигаться. Думаю, это и тон на переговорах изменит", — уверен защитник Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мирные переговоры "на паузе", а от российской стороны глава МИД РФ Сергей Лавров вообще заявил, что Киев отказывается от мирного урегулирования, поэтому Россия продолжает достижение целей так называемой "СВО" на фронте. О нежелании украинской делегации искать компромисс намекнули и в Верховной Раде.




Источник: https://t.me/MaksymZhorin/6004
