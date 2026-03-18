Ужасные потери не остановят Россию: что полностью уничтожит позицию Путина

Кречмаровская Наталия
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявлял, что одной из ключевых целей является системное наращивание потерь российской армии. По его словам, стратегическая цель – убивать 50 тысяч россиян в месяц. Однако военные убеждены, что стратегически нужно выбирать другие цели.
Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин объяснил, что потери противника являются критически важным показателем, но если говорить о стратегическом видении, то чрезвычайно важно и остановить любое продвижение россиян.
По его словам, речь идет не только о фортификации, но и о системе применения войск: построение тех же "килзон", правильное расположение подразделений, эшелонирование и тд.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что мирные переговоры "на паузе", а от российской стороны глава МИД РФ Сергей Лавров вообще заявил, что Киев отказывается от мирного урегулирования, поэтому Россия продолжает достижение целей так называемой "СВО" на фронте. О нежелании украинской делегации искать компромисс намекнули и в Верховной Раде.