Ужасные потери не остановят Россию: что полностью уничтожит позицию Путина

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявлял, что одной из ключевых целей является системное наращивание потерь российской армии. По его словам, стратегическая цель – убивать 50 тысяч россиян в месяц. Однако военные убеждены, что стратегически нужно выбирать другие цели.

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин объяснил, что потери противника являются критически важным показателем, но если говорить о стратегическом видении, то чрезвычайно важно и остановить любое продвижение россиян.

"Наш враг очень чувствителен к результатам на карте — особенно когда имеет какие-то конкретные задачи. Как, например, выход к границам Донецкой области. Если мы организуем систему обороны так, что россияне ни на шаг не смогут продвигаться хотя бы несколько месяцев — вот это будет действительно большим вызовом", — пояснил военный.

По его словам, речь идет не только о фортификации, но и о системе применения войск: построение тех же "килзон", правильное расположение подразделений, эшелонирование и тд.

"Правильно адаптированная система обороны приведет к тому, что россияне просто не смогут больше продвигаться. Думаю, это и тон на переговорах изменит", — уверен защитник Украины.

