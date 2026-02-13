Жахливі прильоти і руйнування: РФ вночі нещадно атакувала обласний центр дронами

У ніч проти 13 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження у двох районах міста. Попередньо відомо, що обійшлося без загиблих та поранених.

Атака "Шахедами": Фото: 24 Канал

Про наслідки удару повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його інформацією, ворожі дрони влучили у два багатоквартирні житлові будинки. Найбільших руйнувань зазнали квартири на верхніх поверхах. Водночас вдалося уникнути жертв, а також масштабних пожеж чи вибухів.

Крім житлового сектору, постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приміщення автосервісу. Осередки займання, що виникли після ударів, рятувальники швидко ліквідували. Ударна хвиля вибила вікна у дитячому садку та гімназії, пошкодивши скління будівель.

З перших годин після атаки на місцях працюють комунальні служби та профільні спеціалісти. Вони розчищають території від уламків, закривають пошкоджені вікна тимчасовими матеріалами та оцінюють масштаби руйнувань. Для підтримки мешканців розгорнули оперативні штаби, де можна отримати консультації та допомогу.

Нагадаємо, що ще ввечері 12 лютого Одеська область зазнала масованого удару дронами-камікадзе. Вибухи лунали в різних частинах міста. Через пошкодження енергетичної інфраструктури в Одеському районі виникли перебої з електропостачанням, теплом і водою. Наразі фахівці обстежують мережі та поступово відновлюють подачу комунальних послуг.

Портал "Коментарі" вже писав, що Сили оборони України здійснили рекордний за дальністю удар по території Росії, влучивши у стратегічний об’єкт на відстані близько 1750 кілометрів від українського кордону. За даними Генерального штабу Збройних сил України, 12 лютого українські підрозділи спільно з СБУ завдали точкового удару по Ухтинському нафтопереробному заводу, розташованому у місті Ухта Республіки Комі.