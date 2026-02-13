Ужасные прилеты и разрушения: РФ ночью беспощадно атаковала областной центр дронами

В ночь на 13 февраля российские войска совершили очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. В результате обстрела зафиксированы повреждения в двух районах города. Предварительно известно, что обошлось без погибших и раненых.

Атака "Шахедами": Фото: 24 Канал

О последствиях удара сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его информации, вражеские дроны попали в два многоквартирных жилых дома. Наибольшие разрушения получили квартиры на верхних этажах. В то же время, удалось избежать жертв, а также масштабных пожаров или взрывов.

Кроме жилищного сектора, пострадали объекты гражданской инфраструктуры и помещения автосервиса. Возникшие после ударов очаги возгорания спасатели быстро ликвидировали. Ударная волна выбила окна в детском саду и гимназии, повредив остекление построек.

С первых часов после атаки на местах работают коммунальные службы и профильные специалисты. Они расчищают территории от обломков, закрывают поврежденные окна временными материалами и оценивают масштабы разрушений. Для поддержки жителей развернули оперативные штабы, где можно получить консультации и помощь.

Напомним, что еще вечером 12 февраля Одесская область потерпела массированный удар дронами-камикадзе. Взрывы раздавались в разных частях города. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Одесском районе возникли перебои с электроснабжением, теплом и водой. Специалисты обследуют сети и постепенно возобновляют подачу коммунальных услуг.

Портал "Комментарии" уже писал, что Силы обороны Украины совершили рекордный по дальности удар по территории России, попав в стратегический объект на расстоянии около 1750 километров от украинской границы. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 12 февраля украинские подразделения совместно с СБУ нанесли точечный удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в городе Ухта Республики Коми.