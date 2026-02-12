Такого пекельного удару РФ ще не знала: стало відомо про рекордний успіх Сил оборони

Сили оборони України здійснили рекордний за дальністю удар по території Росії, влучивши у стратегічний об’єкт на відстані близько 1750 кілометрів від українського кордону. За даними Генерального штабу Збройних сил України, 12 лютого українські підрозділи спільно з СБУ завдали точкового удару по Ухтинському нафтопереробному заводу, розташованому у місті Ухта Республіки Комі.

Фото: з відкритих джерел

За повідомленням Генштабу, після ураження на підприємстві виникла пожежа на технологічній ділянці АВТ та установці вісбрекінгу, яка призначена для зниження в’язкості сирої нафти та отримання товарного мазуту й легких фракцій, таких як бензин та газойль. Як зазначають в українському командуванні, цей завод входить до структури ПАТ "Лукойл" і переробляє приблизно 4,2 мільйона тонн нафти щороку, випускаючи автомобільний і прямогонний бензин, дизельне паливо, мазут та вакуумний газойль.

Генштаб підкреслив, що підприємство активно залучене у забезпечення російських окупаційних військ. Масштаби завданих збитків уточнюються, але удар є частиною системних заходів, спрямованих на послаблення воєнно-економічного потенціалу РФ.

У ніч на 12 лютого аналогічні вибухи прогриміли і в інших регіонах Росії. Місцеві мешканці повідомляли про потужні пожежі у Волгоградській області поблизу військового об’єкта та про вибухи в Тамбовській області. Зокрема, у Волгоградській області був уражений арсенал Головного ракетно-артилерійського управління російської армії неподалік селища Котлубань, де виникла масштабна детонація боєприпасів. Губернатор Андрій Бочаров оголосив евакуацію населення через загрозу нових вибухів під час ліквідації пожежі.

