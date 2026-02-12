logo

Такого адского удара РФ еще не знала: стало известно о рекордном успехе Сил обороны
Такого адского удара РФ еще не знала: стало известно о рекордном успехе Сил обороны

Силы обороны атаковали Ухтинский нефтеперерабатывающий завод «Лукойла», играющий ключевую роль в поставке топлива для российских оккупационных сил

12 февраля 2026, 16:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Силы обороны Украины нанесли рекордный по дальности удар по территории России, попав в стратегический объект на расстоянии около 1750 километров от украинской границы. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 12 февраля украинские подразделения совместно с СБУ нанесли точечный удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в городе Ухта Республики Коми.

Такого адского удара РФ еще не знала: стало известно о рекордном успехе Сил обороны

Фото: из открытых источников

По сообщению Генштаба, после поражения на предприятии возник пожар на технологическом участке АВТ и установке висбрекинга, предназначенный для снижения вязкости сырой нефти и получения товарного мазута и легких фракций, таких как бензин и газойль. Как отмечают в украинском командовании, этот завод входит в структуру ПАО "ЛУКойл" и перерабатывает около 4,2 миллиона тонн нефти ежегодно, выпуская автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль.

Генштаб подчеркнул, что предприятие активно вовлечено в обеспечение российских оккупационных войск. Масштабы нанесенного ущерба уточняются, но удар является частью системных мер, направленных на ослабление военно-экономического потенциала РФ.

В ночь на 12 февраля аналогичные взрывы прогремели и в других регионах России. Местные жители сообщали о мощных пожарах в Волгоградской области вблизи военного объекта и взрывах в Тамбовской области. В частности, в Волгоградской области был поражен арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления российской армии недалеко от поселка Котлубань, где возникла масштабная детонация боеприпасов. Губернатор Андрей Бочаров объявил эвакуацию населения из-за угрозы новых взрывов при ликвидации пожара.

Как уже писали "Комментарии", Россия использует тему гарантий безопасности как прикрытие для своих стратегических целей – постепенного разоружения и поэтапного захвата Украины. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал политолог Петр Олещук.



