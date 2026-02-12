Навіщо РФ вимагає для себе гарантій безпеки: розкрито небезпечний для України план

Росія використовує тему гарантій безпеки як прикриття для своїх стратегічних цілей — поступового роззброєння та поетапного захоплення України. Таку думку в ефірі КИЇВ24 висловив політолог Петро Олещук.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, вимоги Кремля щодо безпеки не є нововведенням, проте за ними приховується чітка мета — позбавити Україну здатності захищатися.

"Насправді це прикриття для роззброєння України. Мовляв, щоб українці не наважилися відвоювати тимчасово окуповані території", — пояснив експерт.

Олещук додав, що подібна риторика розрахована на західних політиків. Вона створює ілюзію "компромісного мирного процесу", одночасно надаючи можливість представникам Заходу "зберегти обличчя", ніби вони підтримують мир, тоді як фактично легітимізують капітуляційні вимоги Росії.

Політолог наголосив, що Москва рідко прагне миттєвого захоплення територій. Кремль віддає перевагу тактиці поетапної анексії: спочатку країну-мету примушують відмовитися від зброї та союзів, а потім поступово поглинають її частинами. Це звична стратегія для російської влади, що дозволяє мінімізувати міжнародний спротив і уникати негайного осуду.

Він також нагадав про недавню заяву заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, який вкотре підкреслив, що будь-які мирні домовленості повинні враховувати "гарантії безпеки для Росії". Reuters оперативно поширило цю інформацію, підтверджуючи спроби Москви легітимізувати свою агресію на міжнародній арені та закріпити власні політичні вимоги через дипломатичні формулювання.

Як вже писали "Коментарі", посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова емоційно відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який мав брати участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року.