У ЄС категорично висловилися про дискваліфікацію Гераскевича: війна має конкретні імена та обличчя

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова емоційно відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який мав брати участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Фото: з відкритих джерел

На своїй сторінці у соцмережі Матернова зазначила, що це рішення її роздратувало та розчарувало. Вона підкреслила, що щодня спостерігає за тим, як Україна мужньо протистоїть масованим російським атакам, спрямованим на знищення людей холодом, темрявою та війною. Одночасно вона, як і багато українців, стежить за перебігом Олімпійських ігор в Італії.

Посол нагадала, що ідея Олімпійських ігор в античній Греції полягала у створенні перемир’я, коли війни зупинялися на час змагань. Це було не лише спортивне свято, а й політико-релігійний механізм для припинення воєнних конфліктів. На жаль, сучасні міжнародні відносини орієнтовані на геополітичні інтереси, а принцип олімпійського перемир’я вже не виконується. Вона нагадала про 2014 рік, коли Росія напала на Україну під час Олімпіади в Сочі, порушивши всі принципи мирного співіснування.

Матернова висловила захоплення вчинком Владислава Гераскевича, який під час тренувань використовував шолом із зображеннями українських спортсменів та друзів, загиблих через агресію Росії. Він хотів показати світу, що війна триває і вона має конкретні імена та обличчя.

Водночас спортсмена дискваліфікували, тоді як МОК дозволив 20 російським і білоруським спортсменам виступати під нейтральним прапором. Посол наголосила, що цьогорічна Олімпіада не зупинила агресора: Росія продовжує щоденні атаки на Україну. Вона навела приклад нічного удару по тепловій електростанції, через що 2 600 житлових будинків у Києві залишилися без опалення, а загалом без тепла залишилися 3 700 багатоповерхівок; щонайменше шестеро людей постраждали, серед них – 4-річна дитина в Дніпрі.

Матернова підкреслила: Гераскевича дискваліфікували, але світ не має права ігнорувати війну в Україні, адже люди тут щодня страждають і гинуть через російську агресію.

