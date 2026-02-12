logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что скрывается за требованиями Кремля о гарантиях безопасности: Украину предупредили об угрозе
commentss НОВОСТИ Все новости

Что скрывается за требованиями Кремля о гарантиях безопасности: Украину предупредили об угрозе

Эксперт отметил, что Кремль постоянно выдвигает требования гарантий безопасности, действительно стремясь лишить Украину возможности защищаться.

12 февраля 2026, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия использует тему гарантий безопасности как прикрытие для своих стратегических целей – постепенного разоружения и поэтапного захвата Украины. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал политолог Петр Олещук.

Что скрывается за требованиями Кремля о гарантиях безопасности: Украину предупредили об угрозе

Фото: из открытых источников

По его словам, требования Кремля относительно безопасности не нововведение, однако за ними скрывается четкая цель — лишить Украину способности защищаться.

"На самом деле это прикрытие для разоружения Украины. Мол, чтобы украинцы не решились отвоевать временно оккупированные территории", — объяснил эксперт.

Олещук добавил, что подобная риторика рассчитана на западных политиков. Она создает иллюзию "компромиссного мирного процесса", одновременно предоставляя возможность представителям Запада "сохранить лицо", будто они поддерживают мир, в то время как фактически легитимируют капитуляционные требования России.

Политолог подчеркнул, что Москва редко стремится к мгновенному захвату территорий. Кремль предпочитает тактику поэтапной аннексии: сначала страну-цель заставляют отказаться от оружия и союзов, а затем постепенно поглощают ее частями. Это привычная стратегия для российских властей, позволяющая минимизировать международное сопротивление и избегать немедленного осуждения.

Он также напомнил о недавнем заявлении замминистра иностранных дел РФ Александра Грушка, который в очередной раз подчеркнул, что любые мирные договоренности должны учитывать "гарантии безопасности для России". Reuters оперативно распространило эту информацию, подтверждая попытки Москвы легитимизировать свою агрессию на международной арене и закрепить свои политические требования через дипломатические формулировки.

Как уже писали "Комментарии", посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова эмоционально отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который должен был участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости