“Жахлива епідемія невідомого походження в ЗСУ - смертність майже 100%”: що відомо

Російська пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію у ЗСУ. Мета ворога — деморалізувати українське суспільство.

Війна в Україні. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації спростували черговий ворожий фейк про “епідемію невідомого походження” у Збройних Силах України.

“Ворожі TG-канали поширюють відео, в якому нібито працівник інфекційного відділення лікарні в Дніпропетровській області стверджує про “епідемію невідомого походження в ЗСУ з температурою 40°C та смертністю майже 100%”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що насправді будь-які офіційні повідомлення від компетентних органів про епідемію в ЗСУ відсутні. Пояснюють, що відео має очевидні ознаки фальсифікації: голос накладено штучно — рухи губ та жести не синхронізовані з мовленням.

У ЦПД наголошують, що також відео навмисно зняте так, щоб унеможливити ідентифікацію особи, що є додатковою ознакою його штучності. Контент поширив анонімний акаунт, створений наприкінці лютого, який опублікував лише два відео на цю тему.

“Мета фейку — деморалізувати українське суспільство, підірвати довіру до системи охорони здоров'я та створити враження катастрофічної ситуації в армії”, — зауважили в Центрі протидії дезінформації.

В Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що інформація, яку поширюють проросійські ресурси, ніби “український мультфільм показує Зеленського, який обіцяє відправити дітей до армії, коли підростуть”, вигадана.



