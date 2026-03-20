“Жахлива епідемія невідомого походження в ЗСУ - смертність майже 100%”: що відомо

Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію у ЗСУ. Мета ворога — деморалізувати українське суспільство.
Війна в Україні. Ілюстративне фото
У Центрі протидії дезінформації спростували черговий ворожий фейк про “епідемію невідомого походження” у Збройних Силах України.
Аналітики зазначають, що насправді будь-які офіційні повідомлення від компетентних органів про епідемію в ЗСУ відсутні. Пояснюють, що відео має очевидні ознаки фальсифікації: голос накладено штучно — рухи губ та жести не синхронізовані з мовленням.
У ЦПД наголошують, що також відео навмисно зняте так, щоб унеможливити ідентифікацію особи, що є додатковою ознакою його штучності. Контент поширив анонімний акаунт, створений наприкінці лютого, який опублікував лише два відео на цю тему.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проросійські ресурси поширюють відео з тезами про “бусифікацію з пелюшок”, “знущання з українців” та “індоктринацію дітей”.
В Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що інформація, яку поширюють проросійські ресурси, ніби “український мультфільм показує Зеленського, який обіцяє відправити дітей до армії, коли підростуть”, вигадана.