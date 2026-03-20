logo_ukra

BTC/USD

69740

ETH/USD

2128.86

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією "Жахлива епідемія невідомого походження в ЗСУ - смертність майже 100%": що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

“Жахлива епідемія невідомого походження в ЗСУ - смертність майже 100%”: що відомо

Ворожа пропаганда намагається створити враження катастрофічної ситуації

20 березня 2026, 17:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію у ЗСУ. Мета ворога — деморалізувати українське суспільство.

Війна в Україні. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації спростували черговий ворожий фейк про “епідемію невідомого походження” у Збройних Силах України.

“Ворожі TG-канали поширюють відео, в якому нібито працівник інфекційного відділення лікарні в Дніпропетровській області стверджує про “епідемію невідомого походження в ЗСУ з температурою 40°C та смертністю майже 100%”, — йдеться у повідомленні. 

Аналітики зазначають, що насправді будь-які офіційні повідомлення від компетентних органів про епідемію в ЗСУ відсутні. Пояснюють, що відео має очевидні ознаки фальсифікації: голос накладено штучно — рухи губ та жести не синхронізовані з мовленням.

У ЦПД наголошують, що також відео навмисно зняте так, щоб унеможливити ідентифікацію особи, що є додатковою ознакою його штучності. Контент поширив анонімний акаунт, створений наприкінці лютого, який опублікував лише два відео на цю тему.

“Мета фейку — деморалізувати українське суспільство, підірвати довіру до системи охорони здоров'я та створити враження катастрофічної ситуації в армії”, — зауважили в Центрі протидії дезінформації. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проросійські ресурси поширюють відео з тезами про “бусифікацію з пелюшок”, “знущання з українців” та “індоктринацію дітей”. 

В Центрі стратегічних комунікацій  зазначили, що інформація, яку поширюють проросійські ресурси, ніби “український мультфільм показує Зеленського, який обіцяє відправити дітей до армії, коли підростуть”, вигадана.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0En4Zz54R1iJvPKTThN9shP4dPhHcsuBquY2fCjSKzVC4pHbhQnNJ88RWtLgaFAFcl
Теги:

Новини

Всі новини