"Ужасная эпидемия неизвестного происхождения в ВСУ - смертность почти 100%": что известно

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации в ВСУ. Цель врага – деморализовать украинское общество.

В Центре противодействия дезинформации опровергли очередной враждебный фейк об "эпидемии неизвестного происхождения" в Вооруженных Силах Украины.

"Враждебные TG-каналы распространяют видео, в котором якобы работник инфекционного отделения больницы в Днепропетровской области утверждает об "эпидемии неизвестного происхождения в ВСУ с температурой 40°C и смертностью почти 100%", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что на самом деле какие-либо официальные сообщения от компетентных органов об эпидемии в ВСУ отсутствуют. Объясняют, что видео имеет очевидные признаки фальсификации: голос наложен искусственно – движения губ и жесты не синхронизированы с речью.

В ЦПД отмечают, что также видеонамеренно снято так, чтобы сделать невозможным идентификацию лица, что является дополнительным признаком его искусственности. Контент распространил анонимный аккаунт, созданный в конце февраля, опубликовавший только два видео на эту тему.

"Цель фейка — деморализовать украинское общество, подорвать доверие к системе здравоохранения и создать впечатление катастрофической ситуации в армии", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что пророссийские ресурсы распространяют видео с тезисами о "бусификации с пеленок", "издевательства над украинцами" и "индоктринации детей".

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что информация, распространяемая пророссийскими ресурсами, будто "украинский мультфильм показывает Зеленского, который обещает отправить детей в армию, когда подрастут", придумана.



