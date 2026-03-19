“Зеленський в мультику обіцяє відправити дітей до армії”: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Проросійські ресурси поширюють відео з тезами про “бусифікацію з пелюшок”, “знущання з українців” та “індоктринацію дітей”.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що інформація, яку поширюють проросійські ресурси, ніби “український мультфільм показує Зеленського, який обіцяє відправити дітей до армії, коли підростуть”.
Насправді як пояснили в Центрі, фрагмент мультфільму згенерований за допомогою ШІ — це видно з неприродної вимови персонажів і дивної інтонації. Він не транслювався на жодному українському дитячому каналі.
Аналітики підкреслили, що саме російський медіаконтент системно використовує мультфільми як інструмент пропаганди та нав’язування потрібних наративів.
