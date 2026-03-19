“Зеленський в мультику обіцяє відправити дітей до армії”: що відомо

Проросійські ресурси поширюють відео з тезами про “бусифікацію з пелюшок”, “знущання з українців” та “індоктринацію дітей”.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що інформація, яку поширюють проросійські ресурси, ніби “український мультфільм показує Зеленського, який обіцяє відправити дітей до армії, коли підростуть”.

Насправді як пояснили в Центрі, фрагмент мультфільму згенерований за допомогою ШІ — це видно з неприродної вимови персонажів і дивної інтонації. Він не транслювався на жодному українському дитячому каналі.

“Перевірка телепрограми, зокрема каналу "Піксель", не підтвердила існування такого контенту. Першоджерелом відео є проросійський пропагандист Дмитро Кочетков (канал “Шаман Раху”), який регулярно поширює дезінформацію”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики підкреслили, що саме російський медіаконтент системно використовує мультфільми як інструмент пропаганди та нав’язування потрібних наративів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада намагається знайти ефективні методи впливу на військових, які пішли в СЗЧ та громадян, які ухиляються від мобілізації. У Раді переконані, що до таких явищ в Україні призвели, у першу чергу, рішення влади.

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що влада сама запустила процес СЗЧ, а тепер хоче обмежувати права людей. За його словами, тричі давалася індульгенція за самовільне залишення частини: можна було піти, повернутися і не понести жодної відповідальності.

