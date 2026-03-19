"Зеленский в мультике обещает отправить детей в армию": что известно

Пророссийские ресурсы распространяют видео с тезисами о "бусификации с пеленок", "издевательства над украинцами" и "индоктринации детей".

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что информация, распространяемая пророссийскими ресурсами, будто "украинский мультфильм показывает Зеленского, который обещает отправить детей в армию, когда подрастут".

На самом деле, как объяснили в Центре, фрагмент мультфильма сгенерирован с помощью ИИ – это видно из неестественного произношения персонажей и странной интонации. Он не транслировался ни на одном украинском детском канале.

"Проверка телепрограммы, в частности канала "Пиксель", не подтвердила существование такого контента. Первоисточником видео является пророссийский пропагандист Дмитрий Кочетков (канал "Шаман Раха"), который регулярно распространяет дезинформацию", — говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что именно российский медиаконтент системно использует мультфильмы в качестве инструмента пропаганды и навязывания нужных нарративов.

