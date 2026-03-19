Главная Новости Общество Война с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

"Зеленский в мультике обещает отправить детей в армию": что известно

Российская пропаганда создала мультик о мобилизации в Украине

19 марта 2026, 20:57
Автор:
Кречмаровская Наталия

Пророссийские ресурсы распространяют видео с тезисами о "бусификации с пеленок", "издевательства над украинцами" и "индоктринации детей".

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что информация, распространяемая пророссийскими ресурсами, будто "украинский мультфильм показывает Зеленского, который обещает отправить детей в армию, когда подрастут".

На самом деле, как объяснили в Центре, фрагмент мультфильма сгенерирован с помощью ИИ – это видно из неестественного произношения персонажей и странной интонации. Он не транслировался ни на одном украинском детском канале.

"Проверка телепрограммы, в частности канала "Пиксель", не подтвердила существование такого контента. Первоисточником видео является пророссийский пропагандист Дмитрий Кочетков (канал "Шаман Раха"), который регулярно распространяет дезинформацию", — говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что именно российский медиаконтент системно использует мультфильмы в качестве инструмента пропаганды и навязывания нужных нарративов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти пытаются найти эффективные методы влияния на военных, которые ушли в СЗЧ и уклоняющихся от мобилизации граждан. В Раде убеждены, что к таким явлениям в Украине привели в первую очередь решение власти.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что власти сами запустили процесс СЗЧ, а теперь хотят ограничивать права людей. По его словам, трижды давалась индульгенция за самовольное оставление части: можно было уйти, вернуться и не понести никакой ответственности.

При этом политик отмечает, что остается много проблемных вопросов.




Источник: https://t.me/spravdi/53880
