Влада йде на крайнощі: які покарання за СЗЧ та ухилення від мобілізації готують українцям

Кречмаровская Наталия
Влада намагається знайти ефективні методи впливу на військових, які пішли в СЗЧ та громадян, які ухиляються від мобілізації. У Раді переконані, що до таких явищ в Україні призвели, у першу чергу, рішення влади.
Мобілізація.
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що влада сама запустила процес СЗЧ, а тепер хоче обмежувати права людей.
При цьому політик зазначає, що залишається чимало проблемних питань, як то, що робити з:
тими, хто з перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем, воював чотири роки і просто виснажився,
тими, хто роками проживає за кордоном,
недоторканними ТЦК — принаймні з тими, хто не брав участі в бойових діях і навіть не знає де в країні фронт.
Народний депутат пояснив, що саме влада запустила процес масового СЗЧ. Тричі, за його словами, давалася індульгенція за самовільне залишення частини: можна було піти, повернутися і не понести жодної відповідальності.
