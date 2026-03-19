Влада йде на крайнощі: які покарання за СЗЧ та ухилення від мобілізації готують українцям
Влада йде на крайнощі: які покарання за СЗЧ та ухилення від мобілізації готують українцям

Народний депутат Разумков розповів, хто насправді винен у збільшенні кількості СЗЧ та ухиленні від мобілізації

19 березня 2026, 13:29
Кречмаровская Наталия

Влада намагається знайти ефективні методи впливу на військових, які пішли в СЗЧ та громадян, які ухиляються від мобілізації. У Раді переконані, що до таких явищ в Україні призвели, у першу чергу, рішення влади. 

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що влада сама запустила процес СЗЧ, а тепер хоче обмежувати права людей.

“Влада готує ініціативи, які передбачають обмеження для військових у СЗЧ і громадян, яких називають “ухилянтами”. Йдеться і про блокування банківських операцій, і про обмеження водіння, і доступу до адмінпослуг”, — попередив народний депутат. 

При цьому політик зазначає, що залишається чимало проблемних питань, як то, що робити з: 

  • тими, хто з перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем, воював чотири роки і просто виснажився,

  • тими, хто роками проживає за кордоном,

  • недоторканними ТЦК — принаймні з тими, хто не брав участі в бойових діях і навіть не знає де в країні фронт.

Народний депутат пояснив, що саме влада запустила процес масового СЗЧ. Тричі, за його словами, давалася індульгенція за самовільне залишення частини: можна було піти, повернутися і не понести жодної відповідальності. 

“Сьогодні влада нам пропонує батіг. Але не можна вирішити проблему лише покараннями, ігноруючи першопричини. Спершу держава має дати справедливі і чесні умови: терміни служби, ротації, додаткові відпустки, виплата мільйона при підписанні контракту… У питаннях оборони країни не місце для крайнощів. Тут потрібен системний і справедливий підхід!”, — висловив переконання політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кого, за словами нардепів, почали пакувати представники ТЦК.




Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4726
