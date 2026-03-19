Влада йде на крайнощі: які покарання за СЗЧ та ухилення від мобілізації готують українцям

Влада намагається знайти ефективні методи впливу на військових, які пішли в СЗЧ та громадян, які ухиляються від мобілізації. У Раді переконані, що до таких явищ в Україні призвели, у першу чергу, рішення влади.

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що влада сама запустила процес СЗЧ, а тепер хоче обмежувати права людей.

“Влада готує ініціативи, які передбачають обмеження для військових у СЗЧ і громадян, яких називають “ухилянтами”. Йдеться і про блокування банківських операцій, і про обмеження водіння, і доступу до адмінпослуг”, — попередив народний депутат.

При цьому політик зазначає, що залишається чимало проблемних питань, як то, що робити з:

тими, хто з перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем, воював чотири роки і просто виснажився,

тими, хто роками проживає за кордоном,

недоторканними ТЦК — принаймні з тими, хто не брав участі в бойових діях і навіть не знає де в країні фронт.

Народний депутат пояснив, що саме влада запустила процес масового СЗЧ. Тричі, за його словами, давалася індульгенція за самовільне залишення частини: можна було піти, повернутися і не понести жодної відповідальності.

“Сьогодні влада нам пропонує батіг. Але не можна вирішити проблему лише покараннями, ігноруючи першопричини. Спершу держава має дати справедливі і чесні умови: терміни служби, ротації, додаткові відпустки, виплата мільйона при підписанні контракту… У питаннях оборони країни не місце для крайнощів. Тут потрібен системний і справедливий підхід!”, — висловив переконання політик.

