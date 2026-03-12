В Раді хапаються за голову: кого почали “пакувати” представники ТЦК

В Україні наростають проблеми з мобілізацією та діями ТЦК. Народні депутати вже самі фіксують порушення на блокпостах, розповідають про факти силової та незаконної мобілізації. Неодноразово пропонували розформувати ТЦК та створити ефективну систему рекрутингу з нормальною мотивацією військових.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход під час виступу у парламенті звернула увагу на роботу ТЦК.

“Сьогодні повертала колег у реальність. На порядок денний виносять питання озонового шару – явно те, що "найбільше" турбує під час війни. З такою роботою нас недарма вважають дармоїдами”, — зауважила вона.

Щодо дій ТЦК народна депутатка розповіла, що у Чернігові "бусифікували" представника СБУ з "Альфи". Потримали, перевірили документи і відпустили.

Народна депутатка звернула увагу на дві проблеми:

- Рівень підготовки наших спецпідрозділів.

“Звернулася до керівництва СБУ з проханням переглянути підходи до набору в елітні підрозділи, якщо їх так легко "пакують", — пояснила вона.

- Фізичну форму працівників ТЦК. Народна депутатка пояснила, що замість того, щоб влаштовувати сафарі на людей у тилу, ці "міцні хлопці" могли б приносити реальну користь на передовій.

“Звернулася до Кабміну та Міноборони: час звернути увагу на відмінне фізичне здоров'я працівників ТЦК. Їхні навички зараз набагато потрібніші нашим хлопцям на фронті, а не на вулицях міст”, — підсумувала народна депутатка.

