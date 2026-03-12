В Раді хапаються за голову: кого почали “пакувати” представники ТЦК

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Україні наростають проблеми з мобілізацією та діями ТЦК. Народні депутати вже самі фіксують порушення на блокпостах, розповідають про факти силової та незаконної мобілізації. Неодноразово пропонували розформувати ТЦК та створити ефективну систему рекрутингу з нормальною мотивацією військових.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход під час виступу у парламенті звернула увагу на роботу ТЦК.
Щодо дій ТЦК народна депутатка розповіла, що у Чернігові "бусифікували" представника СБУ з "Альфи". Потримали, перевірили документи і відпустили.
Народна депутатка звернула увагу на дві проблеми:
- Рівень підготовки наших спецпідрозділів.
- Фізичну форму працівників ТЦК. Народна депутатка пояснила, що замість того, щоб влаштовувати сафарі на людей у тилу, ці "міцні хлопці" могли б приносити реальну користь на передовій.
