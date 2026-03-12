В Раде хватаются за голову: кого начали "паковать" представители ТЦК

Рубрики
В Украине нарастают проблемы с мобилизацией и действиями ТЦК. Народные депутаты уже сами фиксируют нарушения на блокпостах, рассказывают о фактах силовой и незаконной мобилизации. Неоднократно предлагалось расформировать ТЦК и создать эффективную систему рекрутинга с нормальной мотивацией военных.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход во время выступления в парламенте обратила внимание на работу ТЦК.
Относительно действий ТЦК народная депутат рассказала, что в Чернигове "бусифицировали" представителя СБУ из "Альфы". Подержали, проверили документы и отпустили.
Народная депутат обратила внимание на две проблемы:
- Уровень подготовки наших спецподразделений.
- Физическую форму работников ТЦК. Народная депутат объяснила, что вместо того, чтобы устраивать сафари на людей в тылу, эти "крепкие парни" могли бы приносить реальную пользу на передовой.
