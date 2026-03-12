logo

В Раде хватаются за голову: кого начали "паковать" представители ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде хватаются за голову: кого начали "паковать" представители ТЦК

Народный депутат Скороход о "сафари на людей" ТЦК

12 марта 2026, 18:26
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине нарастают проблемы с мобилизацией и действиями ТЦК. Народные депутаты уже сами фиксируют нарушения на блокпостах, рассказывают о фактах силовой и незаконной мобилизации. Неоднократно предлагалось расформировать ТЦК и создать эффективную систему рекрутинга с нормальной мотивацией военных.

В Раде хватаются за голову: кого начали "паковать" представители ТЦК

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход во время выступления в парламенте обратила внимание на работу ТЦК.

"Сегодня возвращала коллег в реальность. На повестку дня выносят вопросы озонового слоя — явно то, что "больше всего" беспокоит во время войны. С такой работой нас не зря считают тунеядцами", — отметила она.

Относительно действий ТЦК народная депутат рассказала, что в Чернигове "бусифицировали" представителя СБУ из "Альфы". Подержали, проверили документы и отпустили.

Народная депутат обратила внимание на две проблемы:

- Уровень подготовки наших спецподразделений.

“Обратилась к руководству СБУ с просьбой пересмотреть подходы к набору в элитные подразделения, если их так легко "упаковывают", — пояснила она.

- Физическую форму работников ТЦК. Народная депутат объяснила, что вместо того, чтобы устраивать сафари на людей в тылу, эти "крепкие парни" могли бы приносить реальную пользу на передовой.

"Обратилась в Кабмин и Минобороны: пора обратить внимание на отличное физическое здоровье работников ТЦК. Их навыки сейчас намного нужны нашим ребятам на фронте, а не на улицах городов", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде указали на ужасную ситуацию с ТЦК и грубые нарушения военных терцентров.




Источник: https://www.facebook.com/reel/1323584249585803/
