Власть идет на крайности: какие наказания за СЗЧ и уклонение от мобилизации готовят украинцам

Власти пытаются найти эффективные методы влияния на военных, ушедших в СЗЧ и уклоняющихся от мобилизации граждан. В Раде убеждены, что к таким явлениям в Украине привели в первую очередь решение власти.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что власти сами запустили процесс СЗЧ, а теперь хотят ограничивать права людей.

"Власть готовит инициативы, предусматривающие ограничения для военных в СЗЧ и граждан, которых называют "уклончанами". Речь идет и о блокировании банковских операций, и об ограничении вождения, и доступе к админуслугам", — предупредил народный депутат.

При этом политик отмечает, что остается немало проблемных вопросов, как то, что делать с:

теми, кто с первых дней полномасштабной войны ушел добровольцем, воевал четыре года и просто истощился,

теми, кто годами проживает за границей,

неприкосновенными ТЦК – по крайней мере с теми, кто не участвовал в боевых действиях и даже не знает где в стране фронт.

Народный депутат пояснил, что именно власти запустили процесс массового СЗЧ. Трижды, по его словам, давалась индульгенция за самовольное оставление части: можно было уйти, вернуться и не понести никакой ответственности.

"Сегодня власть нам предлагает кнут. Но нельзя решить проблему только наказаниями, игнорируя первопричины. Сначала государство должно дать справедливые и честные условия: сроки службы, ротации, дополнительные отпуска, выплата миллиона при подписании контракта… В вопросах обороны страны не место для крайностей. Здесь нужен системный и справедливый подход!”, — убежден политик.

