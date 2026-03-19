Власть идет на крайности: какие наказания за СЗЧ и уклонение от мобилизации готовят украинцам

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Власти пытаются найти эффективные методы влияния на военных, ушедших в СЗЧ и уклоняющихся от мобилизации граждан. В Раде убеждены, что к таким явлениям в Украине привели в первую очередь решение власти.
Мобилизация.
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что власти сами запустили процесс СЗЧ, а теперь хотят ограничивать права людей.
При этом политик отмечает, что остается немало проблемных вопросов, как то, что делать с:
теми, кто с первых дней полномасштабной войны ушел добровольцем, воевал четыре года и просто истощился,
теми, кто годами проживает за границей,
неприкосновенными ТЦК – по крайней мере с теми, кто не участвовал в боевых действиях и даже не знает где в стране фронт.
Народный депутат пояснил, что именно власти запустили процесс массового СЗЧ. Трижды, по его словам, давалась индульгенция за самовольное оставление части: можно было уйти, вернуться и не понести никакой ответственности.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кого, по словам нардепов, начали паковать представители ТЦК.